Croazia, le parole di Dalic e Kovacic verso l’Italia

Intervenuto in Conferenza Stampa, Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato così: “La differenza con il Qatar è la forma di Perisic, i giocatori più vecchi di 3 anni, e avversari più forti. L’Italia è una squadra tattica e domani vedremo questo. Cercheremo di non subirli e di non subire provocazioni calcistiche. Cercheremo da subito di aggiustare quanto abbiamo fatto finora. La partita con la Spagna non è stato il quadro reale dell’Italia. Non penso Spalletti cambierà tattica, conosco il suo metodo di gioco. Forse cambierà 1 giocatore o 2. Ci aspettiamo un’Italia aggressiva, ma io credo nella capacità di fare il nostro gioco come lo siamo stati contro Brasile, Argentina e Inghilterra“.

Croazia, le parole di Kovacic

Kovacic ha parlato così: “Possiamo con tranquillità affrontare questa partita. Noi non pensiamo che questa possa essere l’ultima esibizione per questa generazione d’oro, ci concentriamo solo sulla partita“.