Oltraggioso Schumacher, l’accaduto fa discutere: fan sotto shock

Michael Schumacher di nuovo al centro della cronaca sportiva per un clamoroso episodio che ha fatto discutere tutti i suoi fan. Coinvolta la famiglia

Ancora una brutta parentesi che riguarda il sette volte campione del mondo e la sua famiglia, in un momento già particolarmente delicato per la sua salute. Sembra non esserci pace per l’ex pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes.

Pare infatti non esserci fine alle disavventure che riguardano Michael Schumacher, ancora in riabilitazione dopo oltre 10 anni dall’incidente sulle nevi di Meribel. Il campione tedesco, circondato dall’amore della sua famiglia, lotta ogni giorno per recuperare un minimo di normalità, cercando di preservare sempre al massimo la propria privacy. La moglie Corinna non ha permesso a nessuno (o quasi) nel corso di questo tempo di intromettersi nelle faccende private riguardanti la salute del marito, concedendo solo a pochissimi amici fidati la chance di visitarlo e parlarci.

Quanto accaduto lo scorso 19 giugno, perciò, assume ancora più valore in senso negativo. Parliamo di un fatto di cronaca che ha visto coinvolta la polizia di Wuppertal, piccolo centro tedesco della Renania Settentrionale-Verstfalia. Le forze dell’ordine del luogo hanno arrestato alcuni uomini rei di aver tentato di estorcere una somma di denaro ingente alla famiglia dell’ex pilota della Ferrari.

Michael Schumacher, tentativo di estorsione alla famiglia: deve intervenire la polizia

Secondo quanto riportato da un articolo della ‘Bild’, i due criminali avrebbero tentato di ricattare Corinna e la famiglia di Michael chiedendo una cifra milionaria per mantenere il silenzio. Non è dato sapere ulteriori dettagli sulla vicenda, quindi non è chiaro quali sia stato il nodo centrale dell’eventuale ricatto, se immagini o altre storie private sull’ex campione di Formula 1.

A dire il vero non è la prima volta che accade una cosa del genere e da quel dicembre 2013 in molti hanno provato a ricattare la sua famiglia, per non far uscire delle foto o silenziare delle storie private. Quella che in molti ricordano risale al 2017, quando un pittore tedesco aveva minacciato Gina-Maria e Mick Schumacher, chiedendo una somma pari a 900 mila euro alla famiglia per non fargli del male.

Fu scoperto attraverso le coordinate bancarie lasciate nel messaggio di minaccia, con un errore da dilettante. Subì una condanna a un anno e nove mesi di libertà vigilata per tentata estorsione. Inoltre fu costretto a pagare una multa di 4.500 euro, con l’aggiunta di 50 ore di servizi sociali.