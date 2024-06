Maxi ingaggio e salta tutto: colpo di scena Ferrari

Il maxi ingaggio impedisce il grande colpo: salta tutto. Protagonista anche la Ferrari per un vero e proprio colpo di scena

Se non si tratta di un colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che nel mondo dei motori si sta parlando moltissimo anche delle vicende di mercato che potrebbero interessare più o meno da vicino anche la Ferrari. Gli ultimi rumors parlano di una trattativa tra Adrian Newey (obiettivo proprio della rossa) e Lawrence Stroll. L’obiettivo è quello di chiudere l’arrivo del britannico nel team dell’Aston Martin.

Peccato, però, che le ultime richieste economiche siano considerate a dir poco “folli” e decisamente altre. Segno del fatto che il progettista (uno dei migliori della Formula1) vorrebbe un ingaggio da top assoluto che potrebbe cozzare con le esigenze e possibilità della scuderia in cui milita anche Fernando Alonso.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo futuro: un destino che, appunto, poteva vederlo approdare nella scuderia britannica. Il tutto nonostante, in molti, davano per scontato un suo possibile arrivo in Ferrari. Va comunque considerato l’ostacolo economico che non è da poco.

Aston Martin, Newey ‘tentenna’: vuole uno stipendio monstre

La cosa certa è che il suo contratto con la Red Bulla andrà in scadenza e non sarà rinnovato. Il 65enne, infatti, ha voglia di una nuova avventura. Secondo quanto riportato ‘elgoldigital.com’ pare che Lawrence Stroll stia tentando il tutto e per tutto nel fargli cambiare idea ed accettare la proposta dell’Aston Martin.

Si dava, però, per scontato di un suo imminente trasferimento alla Ferrari per il prossimo anno. Newey, invece, negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé dopo aver visitato il “Technology Campus” che il (possibile futuro) team sta costruendo in quel di Silverstone. Il quotidiano “Telegraph”, invece, fa sapere che le due parti hanno avviato già i primi contatti. Si sta parlando, soprattutto, della progettazione della nuova vettura per il 2026.

Newey pone però un ostacolo difficile da sormontare: altissime richieste di ingaggio. Si parla di una cifra che si avvicina intorno ai 60 milioni di euro. Anche se, allo stesso tempo, avrebbe dato il suo definitivo “via libera” per ridurre la metà della sua richiesta. Non è bastato a Stroll che ha rifiutato, ancora una volta, le condizioni presentate dall’ingegnere. Un rifiuto che, però, potrebbe seriamente cambiare le carte in tavola.

Anche perché le richieste per l’ingegnere di certo non mancano. Sulle sue tracce, infatti, c’è da segnalare l’interessamento di altri team pregiati come: Ferrari, Mercedes e McLaren. Il suo futuro, ovviamente, dipenderà dalle offerte che (sicuramente) arriveranno. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane con la rossa che può tornare alla carica.