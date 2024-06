Stavolta l’hanno fatta grossa: disastro Djokovic

Questa volta non ci sono affatto scuse, l’hanno fatta davvero grossa, protagonista e vittima Novak Djokovic

È emerso recentemente uno di quegli errori che non potevano affatto passare inosservato e che, nel giro di pochissimo tempo, è diventato immediatamente virale. Sui social si è parlato molto anche di questa gaffe che vede come protagonista indiretto un campione del tennis come Novak Djokovic.

Da precisare, però, che il nativo di Belgrado (in tutta questa vicenda) è la vittima. Protagonista in assoluto è la nota azienda di abbigliamento francese della Lacoste. Un errore grossolano da parte di questi ultimi commesso con troppa leggerezza e che si poteva tranquillamente evitare.

Sì, ma cosa è successo di preciso? Secondo quanto riportato da alcune fonti pare che la casa di abbigliamento abbia diffuso, sul proprio sito online, una tuta da ginnastica esclusiva. La stessa che commemora la vittoria del 25mo titolo Slam da parte del 37enne. Tutto “perfetto” (si fa per dire), peccato per il fatto che il serbo si sia fermato a 24. L’ultimo successo, infatti, risale allo scorso anno: il 10 settembre in quel di Flushing Meadows contro Daniil Medvedev.

Gaffe Lacoste, vittima Djokovic: errore imperdonabile

La tuta da ginnastica esclusiva, in edizione limitata, era stata messa in vendita per i clienti americani. Il prezzo? Ben 350 dollari. Cosa comprende? Felpa con cappuccio, pantaloni della tuta ed un pile in cotone organico. Ovviamente non potevano affatto mancare i coccodrilli (simbolo del logo sportivo in questione) sul petto e sulle cosce.

Non solo: il kit in questione presentava anche il numero “25”. Una partnership, tra le due parti, che dura da moltissimi anni: precisamente dal 2017. Il contratto è in scadenza il prossimo anno a seguito del recente prolungamento al 2025.

Lacoste releasing ‘Major #25’ clothing a bit prematurely for Novak Djokovic (even if it will one day probably be relevant) is a CHOICE 🤔🐊 pic.twitter.com/HSJAiGBVgB — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 20, 2024

Messa da parte la gaffe dello sponsor, nel frattempo l’atleta sta cercando di recuperare quanto prima la sua migliore forma fisica. L’obiettivo è quello di mettere, una volta e per tutte, alle spalle l’infortunio che lo ha condizionato (e non poco). Senza dimenticare l’operazione al menisco del ginocchio destro. Sui social network il serbo pubblica filmati dei suoi importanti progressi durante gli allenamenti.

La sua presenza, in vista delle Olimpiadi di Parigi, è stata confermata. Anche se, allo stesso tempo, in molti si stanno ponendo un altro tipo di domanda: Djokovic ci sarà, o meno, a Wimbledon? Sono attesi sviluppi ed eventuali colpi di scena.