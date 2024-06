Copa America, a mezzanotte Perù-Canada su SI

Dopo il pareggio senza gol contro il Cile il Perù è pronto ora a sfidare in Copa America il Canada reduce dal ko 2-0 contro l’Argentina. In vista del match ha parlato il ct del Perù Jorge Fossati: “È vero, il caldo è una difficoltà in più, ma dobbiamo pensare a migliorare la prima prestazione e tenere conto del fatto che ci troveremo di fronte a un avversario difficile come il Canada. Si è visto chiaramente nella prima partita che hanno giocato contro gli attuali campioni del mondo. Noi siamo concentrati su questo“.

Copa America, il Canada cerca i primi 3 punti

Dall’altra Jesse Marsch conosce le difficoltà nell’affrontare una squadra come il Perù: “Abbiamo guardato tutti insieme la prima partita del Perù e abbiamo visto i 35 falli e la mancanza di ritmo nella partita, quindi abbiamo parlato di cosa aspettarci. La tattica, ma anche la mentalità del modo in cui i peruviani giocano e il modo in cui lottano in campo l’uno per l’altro. Quindi lo rispettiamo e lo capiamo. Per guadagnarci il diritto di affrontare la partita nel modo che vogliamo, dobbiamo essere pronti a sopportare la fisicità che questo richiederà“. Canada e Perù quindi non possono sbagliare, per trovare i primi 3 punti della loro Copa America.