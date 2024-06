Euro2024, Gruppo C: eliminata solo la Serbia

E’ terminato anche il Gruppo C di Euro2024. Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia sono terminate entrambe 0-0. Con la nazionale serba che terminando ultima è stata così eliminata. Accedono agli ottavi Inghilterra, Danimarca e Slovenia.

Euro2024, le formazioni ufficiali

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. CT: Kek.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. CT Hjulmand.

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Ilic, Mladenovic; Tadic; Jovic, Mitrovic. CT Stojkovic.

Le partite

Terminano 0-0 entrambe le gare del gruppo C. Mancano le emozioni nella serata del girone C. Terminano 0-0 sia Inghilterra-Slovenia che Danimarca-Serbia. La nazionale di Southgate vince così il Girone a accede alla parte bassa del tabellone, la stessa dell’Italia. Per la Danimarca si configura un complicatissimo ottavo contro la Germania padrone di casa.