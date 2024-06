Non solo Cahla: l’Inter ha altre armi in mediana

I messaggi social di Hakan Cahalonglu non sono l’unica bella notizia che l’Inter accoglie per la propria linea mediana in questa fase dell’estate. Il regista, dopo avere declinato la corte del Bayern Monaco che non si era comunque mai tradotta in un’offerta concreta, continua a restare un caposaldo dei nerazzurri per il presente e soprattutto per il futuro. Al suo fianco però, ci sono diversi candidati che scalpitano con l’obiettivo di trovare un ruolo sempre più da protagonisti nello scacchiere di Simone Inzaghi. E’ il caso di Asllani, che dopo due stagioni vissute da backup del turco, ha dimostrato anche con la maglia della sua Albania di avere raggiunto un livello evolutivo della sua maturazione tecnica e tattica che potrebbe consentirgli di ambire ad una posizione sempre più importante. Qualità e personalità nella gestione del pallone sono il piatto forte della casa, ma anche a livello di personalità si evidenziano sostanziali passi avanti.

L’architrave dell’Inter, come noto, si arricchirà anche di un altro tassello destinato a diventare molto importante per Inzaghi: ovvero Piotr Zielinski. Il capitano della Polonia ha esperienza e qualità tale da poter assumere tutte le posizioni nel sistema di gioco dei Campioni d’Italia, ed offrirà ai nerazzurri un’arma tagliente con prospettive di rappresentare molto più di una semplice alternativa