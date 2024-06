Sinner, manca sempre meno: segnatevi questo giorno, è troppo importante

Sinner, il gran momento si avvicina: la faccenda si fa seria e i tifosi dell’azzurro a questo punto non stanno più nella pelle

Prima ancora che la parentesi sul verde entrasse nel vivo, i bookmaker erano sostanzialmente d’accordo sul fatto che a Wimbledon il favorito fosse Carlos Alcaraz. Il suo esordio stagionale sull’erba, invece, non è stato dei migliori, ragion per cui non è così scontato che l’iberico riesca ad imporsi, per il secondo anno consecutivo, nella sontuosa cornice dell’All England Club.

Nel 2023 aveva fatto una scorpacciata di fiducia vincendo al Queen’s ed era arrivato in Church Road con una voglia pazza di assicurarsi il suo secondo Slam. Stavolta, invece, Jack Draper lo ha fatto fuori al secondo turno del Cinch Championships, mettendo tutto in discussione e allungando qualche ombra circa la possibilità che riesca effettivamente a difendere il titolo. Verosimilmente, dunque, essendosi imposto ad Halle domenica scorsa, Jannik Sinner potrebbe avere qualche chance in più.

Tutto dipenderà dal feeling che riuscirà ad instaurare col campo e con il pubblico, ma anche, ovviamente, dalla sorte. Ci sono parecchie mine vaganti potenzialmente in grado di dare fastidio sull’erba, nel circuito maggiore, per cui va da sé che il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon sarà, in tal senso, determinante. Il suo percorso sarà fluido e in discesa o, l’azzurro sarà costretto ad affrontare curve e sentieri tortuosi, per poter tagliare eventualmente il traguardo?

Sinner, venerdì sarà il giorno della verità

È ancora troppo presto per dirlo, benché il vantaggio di essere testa di serie sia proprio quello di poter evitare, quanto meno nei primi turni, avversari particolarmente ostici. Fermo restando che, appunto, ci sono giocatori che, pur non essendo ben piazzati nel ranking, se la cavano egregiamente sul verde, primo fra tutti Matteo Berrettini, ad esempio, pericolosissimo outsider di lusso dell’edizione 2024 del Major britannico.

Anche gli analisti credono in lui, benché non abbia vinto né a Stoccarda, né ad Halle, tanto è vero che, quote alla mano, è il sesto favorito per la vittoria dello Slam londinese. Anche in questo caso, però, il suo destino è in balia del sorteggio e delle incognite che si annidano tra i fili d’erba dell’All England Club. Una delle quali risponde al nome di Novak Djokovic, che si sta allenando nel suo fortino verde ma che non ha ancora sciolto le riserve circa la sua effettiva presenza al Major.

I giochi non sono ancora fatti, insomma, ma ne sapremo di più nel momento in cui scoccherà l’ora “X”, quella della composizione del main draw e dei fatidici accoppiamenti. Il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon è in programma per venerdì 28 giugno alle 11, ora italiana. Prendete nota e, già che ci siete, tenete pure le dita incrociate.