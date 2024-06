Sinner può esultare, ora non ci sono dubbi: l’annuncio manda i fan in estasi

I tifosi di Sinner non avrebbero potuto aspettarsi niente di più bello: annuncio clamoroso, l’azzurro se lo meritava

C’era una volta, non troppo tempo fa, una tennista dal talento incredibile. Nel corso della sua carriera ha vinto la bellezza di 15 titoli Wta, uno dei quali certamente più importante degli altri. Era il 2008 quando, in piena ascesa, è riuscita a conquistare nientepopodimeno che uno Slam. Ha vinto il Roland Garros dopo aver già sfiorato, 365 giorni prima, il trionfo a Parigi. E anche a gennaio di quello stesso anno, per la verità, era stata a tanto così dall’alzare al cielo la coppa degli Australian Open.

Quando, finalmente, ce l’ha fatta, quasi non le è parso vero di essere arrivata così lontano. Ana Ivanovic, è di lei che stiamo parlando, è rimasta in cima al ranking mondiale per 12 settimane ed è ricordata, oggi, come una delle campionesse più talentuose e anche belle della storia recente del tennis. L’eleganza dei suoi movimenti, unita alla ferocia dei dritti che era – chissà come – in grado di sganciare, ha fatto di lei un’icona.

Sa bene di cosa parla, quindi, quando le viene chiesto di esprimersi in merito alla situazione del tennis contemporaneo e di formulare un giudizio sugli attuali campioni che popolano il ranking. Ecco perché il suo giudizio vale oro ed ecco, di conseguenza, perché abbia ancor più valore il fatto che a spendere delle parole così belle sul nostro Jannik Sinner sia stata proprio una leggenda di questo calibro.

Sinner, che onore: l’annuncio più bello arriva dal passato

Intervistata dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Ivanovic non ha potuto fare a meno di palesare il suo entusiasmo nei confronti del nuovo numero 1 del mondo. Ha detto meraviglie sul suo conto ed ha anche ammesso di adorare non solo il suo stile di gioco, oggettivamente ineguagliabile, ma anche la sua personalità.

“Non si vedono punti deboli nel suo gioco, è forte da tutte le parti. Sembra molto concentrato e composto e adoro vederlo giocare”, ha aggiunto ancora l’ex stella del tennis mondiale, senza lesinare complimenti nei confronti del fenomeno del momento. E se a dire certe cose è lei, che di campioni e campionesse ne ha visti a bizzeffe, è ovvio che queste parole abbiano un peso ancora maggiore.

Ha elogiato, poi, Jasmine Paolini, esplosa da un momento all’altro e in maniera forse inaspettata. Relativamente all’azzurra ha formulato, addirittura, una previsione: “Ha un gioco molto vario e credo che continuerà ad essere protagonista per tutta la stagione”. Chissà che non abbia ragione lei.