Trattativa avviata in F1, irrompe Briatore: è lui il sostituito

Calendario fitto in Formula 1. Intanto, proseguono le indiscrezioni sul mercato piloti con Briatore pronto a piazzare il primo colpo

Quattro gare in un mese in Formula 1 prima della pausa estiva di Agosto. Archiviata l’ennesima vittoria di Max Verstappen al GP Spagna, il calendario prevede ora, in successione, i GP di Austria, Gran Bretagna, Ungheria e Belgio prima del mese di vacanza.

Quattro gare, su altrettanti circuiti storici del Mondiale, che potrebbero delineare ulteriormente le gerarchie del Mondiale. Verstappen, con 69 punti di vantaggio su Norris, punta all’allungo decisivo verso il poker iridato, traguardo che, al momento, nessuno può impedirgli di raggiungere nonostante una Red Bull meno dominante di quella della scorsa stagione.

Non è un buon momento, invece, per la Ferrari. Il trionfo di Leclerc a Monte Carlo aveva illuso i tifosi sulla possibilità di tornare a competere per il Mondiale, ipotesi poi svanita con il doppio ritiro in Canada e il quinto e sesto posto di Barcellona, una gara in cui non sono mancate le schermaglie tra Leclerc e Sainz.

Formula 1, trattativa iniziata: Sainz è un obiettivo di Briatore

Sainz che deve ancora decidere in quale Scuderia gareggiare l’anno prossimo. Chi si aspettava un annuncio sul suo futuro a ridosso del GP casalingo è rimasto deluso, segno evidente che il pilota spagnolo non ha ancora deciso quale proposta accettare. Accertata ormai da tempo la volontà della Sauber di prenderlo già nell’anno di transizione che precede il debutto di Audi, Sainz ha ricevuto anche un’altra proposta dalla Williams, disposta ad offrirgli un contratto pluriennale con opzione di uscita anticipata.

Ma non è tutto. Come riporta ‘Motorsport.com’, alle opzioni a disposizione di Sainz si è aggiunta anche l’Alpine. L’indiscrezione è arrivata subito dopo l’ufficialità dell’approdo di Flavio Briatore nella scuderia transalpina con un ruolo di Executive Advisor. Tra le varie mansioni, Briatore si occuperà anche della line up di piloti del team che deve trovare un sostituto di Esteban Ocon, il cui addio è stato già annunciato dopo il GP di Monte Carlo.

I contatti tra l’Alpine e l’attuale pilota della Ferrari sarebbero già avvenuti a Barcellona dove Carlos Sainz sr. è stato visto all’interno di alcuni motorhome tra cui proprio quelli di Sauber e Williams. Vedremo se Briatore riuscirà a spuntarla sulla concorrenza con un’offerta allettante per il pilota madrileno. Intanto, la stessa Alpine farà svolgere alcuni test in pista anche a Mick Schumacher e Jack Doohan, altri due candidati per la line up del prossimo anno.