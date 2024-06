Colpo di scena Sinner: la fidanzata ammette tutto

Anna Kalinskaya vuota il sacco: confessione inaspettata della fidanzata di Sinner. Le sue parole rimettono tutto in discussione

Quando, al termine della finale dell’Atp 500 di Halle, proprio un attimo prima della premiazione, ha tirato fuori il suo smartphone e ha iniziato a scrivere, è stato subito chiaro a tutti a chi fosse indirizzato quel messaggio. Poco più in là Anna, la “sua” Anna, perdeva la finale sull’erba di Berlino al tie-break del terzo set, dopo aver sprecato 6 match point. E il suo fidanzato, che aveva invece vinto il suo primo titolo sul verde da numero uno al mondo, sapeva quanto la ragazza avesse bisogno di lui, in quel momento.

Così, anche a distanza, Sinner e Kalinskaya erano “insieme”, seppur solo virtualmente. Non lo credevamo capace di tanto romanticismo, men che meno ci aspettavamo che facesse il nome di lei mentre gli organizzatori del torneo tedesco lo premiavano. Eppure, lo ha fatto. Ha voluto farle sapere in diretta mondiale che era bello, sì, aver vinto ad Halle, ma che gli spiaceva, al tempo stesso, che lei fosse stata sconfitta a un passo dal traguardo.

Sembra uno Jannik completamente diverso, dunque, quello che si è separato dall’influencer Maria Braccini per intraprendere una relazione con la splendida collega russa, un tempo legata sentimentalmente al ‘bad boy’ australiano Nick Kyrgios. Diverso in senso positivo, come ha già sentenziato il popolo dei social, decisamente entusiasta di questa nuova love story che pare faccia sognare tutti ad occhi aperti. Peccato solo che qualche problemino all’orizzonte sembrerebbe esserci già.

Sinner, Anna Kalinskaya non sa mentire: fuori la verità

Durante il torneo femminile che si è disputato nella capitale tedesca, la campionessa moscovita ha dovuto, suo malgrado, rispondere a una domanda un tantino scomoda. Era visibilmente imbarazzata, ma ha comunque vuotato il sacco.

Ad Anna Kalinskaya è stato chiesto, nello specifico, nel bel mezzo di una sfida telefonica, chi fosse la persona più famosa ad averle scritto un messaggio privato sui social network. La tennista ci ha pensato un po’, salvo poi, pur senza fare nomi, lasciarsi andare ad una piccola confessione. “Non lo so, probabilmente qualche giocatore di calcio, quindi non lo farò. Non so, sono troppi calciatori. Quindi, non rispondo.

Lady Sinner ha goffamente tentato di glissare, senza accorgersi che la sua mezza verità era già di per sé abbastanza. Ha ammesso, in soldoni, di essere molto corteggiata e ambita dai calciatori e siamo certi che non ci vorrà molto prima che qualche “investigatore social” scopra quale campione intenda sfidare Jannik in ambito sentimentale.