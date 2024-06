“È sconcertante”: bufera Briatore, volano parole pesantissime

In Formula 1 scoppia una vera e propria bufera che vede come protagonista Flavio Briatore, volano parole pesantissime: “E’ sconcertante”

Negli ultimi mesi le voci si erano intensificate, sempre di più, fino a quando non è arrivata l’ufficialità: Flavio Briatore ritorna nel mondo della Formula 1. Il noto imprenditore, adesso, fa parte del team Alpine. Il suo non sarà un ruolo da team principal, ma di super consulente. Anche se, il suo ritorno, non è stato gradito proprio da tutti.

Tra questi spunta Damon Hill. L’ex pilota ha speso parole molto negative nei confronti dello stesso Briatore. Quest’ultimo, di conseguenza, gli ha risposto a tono dopo aver letto le pesanti accuse sul suo conto. Attualmente Hill è uno dei talent di “Sky Sport UK” ed ha utilizzato parole dure per il ritorno dell’imprenditore.

“Il suo ritorno è un qualcosa di sconcertante. Sono deluso da tutto questo. Mi hanno detto che ha una storia fatta di idee brillanti di questo sport, ma a cosa porterà?” Hill ha quindi sottolineato come Briatore non sia più giovane, anche se con la sua esperienza potrà comunque dare una mano alla scuderia.

Briatore ritorna in F1, Hill lo ridicolizza: risposta non si fa attendere

Non è finita qui visto che l’ex pilota di Williams, Arrows e Jordan (che per anni ha combattuto contro un certo Michael Schumacher) si è detto molto preoccupato in questa nuova avventura del nativo di Verzuolo. Poi ha continuato dicendo che Briatore è sempre stato bravo nel giocare d’anticipo. “Non si preoccupa delle regole, in questo modo si è messo nei guai. Ha sempre agito così. Questa vicenda mi preoccupa e non poco. Già in passato abbiamo cercato di risolvere queste vicende con imbrogli che lasciano l’amaro in bocca“.

Dopo le pesanti accuse non si è fatta attendere la pronta risposta dello stesso Flavio Briatore che, di conseguenza, ha voluto puntare il dito contro ad Hill a modo suo. Ovvero? Mandandolo letteralmente a quel Paese: “Vaf***lo”. Successivamente si è soffermato sul suo nuovo ruolo che non sarà quello del team principal, visto che come evidenziato la Alpine ha già Bruno Famin.

“Nel mio lavoro gli riferirò quello che già conosce e poi garantiamo le migliori prestazioni del team. Di certo non mi metterò a cambiare le gomme e guidare una vettura. Voglio solo essere competitivo. In due anni saremo pronti“. Ha quindi risposto Briatore, che al netto delle critiche è già carico per la sua nuova avventura.