Hellas Verona-Cagliari: le formazioni ufficiali. Zanetti contro Nicola vale la salvezza?

Al Bentegodi sfida salvezza importantissima tra l’Hellas Verona e il Cagliari tra due squadre che hanno un ottimo vantaggio rispetto alla zona retrocessione, ma non possono essere completamente serene.

L’Hellas Verona arriva a questa sfida dalla sconfitta di misura contro la Roma, ma nelle precedenti quattro gare aveva trovato quattro importanti pareggi che l’hanno portata a +7 su Empoli e Venezia. Zanetti deve rinunciare a Dawidowicz e Tengstedt oltre al solito lungo degente Harroui.

Il Cagliari, invece, ha solo cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione e arriva da due sconfitte pesanti contro Inter e soprattutto Fiorentina in casa, subita in rimonta. La squadra rossoblù deve fare punti per tornare a muovere la classifica e portarsi a +6 su Empoli e Venezia, uscite perdenti dalle gare di domenica mattina. Assenze pesanti nel Cagliari dove non c’è Yerry Mina, leader della difesa, e Roberto Piccoli, capocannoniere dei sardi con 9 reti.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona e Cagliari

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Luvumbo, Pavoletti. All. Nicola