Lazio-Parma: le formazioni ufficiali. Ancora fuori Provedel!

È tutto pronto per il posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A tra Lazio e Parma, una sfida cruciale per entrambe le squadre. I biancocelesti di Marco Baroni, reduci da un buon momento in campionato, sono obbligati a vincere per continuare a inseguire un posto in Champions League, mentre il Parma di Cristian Chivu, galvanizzato dal successo sulla Juventus, cerca punti preziosi per blindare la salvezza. Tra ambizioni europee e lotta per la permanenza, il match promette spettacolo, con due allenatori chiamati a scelte importanti anche a causa delle numerose assenze tra i gialloblù.

Le formazioni ufficiali di Lazio e Parma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Leoni, Valenti; Ondrejka, Sohm, Keita, Hainaut, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.