Bomba Hamilton dalla Spagna: Ferrari pentita

Un clamoroso colpo di scena riguarda Lewis Hamilton ed il suo passaggio in Ferrari: la rivelazione dalla Spagna è semplicemente scioccante

Il 1 febbraio 2024 rimarrà alla storia come una delle date più sconvolgenti nel mondo della Formula 1. Perché nessuno si sarebbe mai potuto aspettare la firma di Lewis Hamilton, dopo anni di successi in Mercedes, con la Ferrari. E la realtà, alla fine, ha lasciato i tifosi della ‘Rossa’ a bocca aperta.

Una decisione controversa che ha fatto e fa ancora oggi discutere. Perché un campione come Lewis Hamilton non può e non deve essere discusso. Ma alcuni ‘dettagli’ rischiano di porre dei dubbi anche abbastanza legittimi sulla ricchissima firma che legherà Hamilton alla Scuderia di Maranello a partire dal 2025. In primis, l’età. Il prossimo 7 gennaio Hamilton compirà 40 anni ed il suo rendimento in pista sembra aver mostrato una perdita di velocità col passare del tempo. Che sia colpa delle prestazioni della Mercedes o dello stesso Hamilton, questo non è dato saperlo con certezza.

Allo stesso modo quello della Ferrari può certamente essere visto come un ‘azzardo’ – seppur calcolato – bello e buono. Perché rinunciare ad un pilota come Carlos Sainz, che negli ultimi anni ha contribuito attivamente nel migliorare la vettura e che quest’anno ha mostrato un rendimento di tutto rispetto, non sarà affatto semplice. E se nel frattempo del pilota spagnolo e della sua nuova scuderia non si sa ancora nulla, arrivano i primi presunti ripensamenti della Ferrari sull’ingaggio di Hamilton.

Hamilton, la Ferrari si pente? Rivelazione bomba

Il quotidiano spagnolo ‘Sport’ rimarca alcuni dubbi su quello che è una certezza: il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dalla prossima annata. L’inglese, che compirà nel frattempo 40 anni, è reduce da una serie di risultati assai deludenti. E non sembrerebbe bastare il recente terzo posto per far cambiare idea ad alcuni: Hamilton non vedeva un podio da oltre 8 mesi.

Un’infinità di tempo per il sette volte campione del mondo che dal punto di vista prestazionale si è visto scavalcato con enorme facilità da George Russell che adesso in Mercedes considerano senza alcun dubbio il pilota principale. E il campione di Stevenage è entrato in una spirale negativa di eventi che nel GP di Spagna – si spera – sia stata interrotta.

Ma viene riferito come dalla Ferrari vi sia comunque dello scetticismo riguardo al suo rendimento, a quello che potrebbe ‘offrire’ alla Ferrari del 2025 in termini di pure prestazioni. Non si potrà però in alcun modo tornare indietro. È infatti chiarissimo come la firma di Hamilton con la Ferrari sia uno step importante dal punto di vista del marketing per il ‘Cavallino Rampante’.

Da quel punto di vista, un vero e proprio affare che frutterà parecchio alla Scuderia di Maranello, con il 44 pronto a tingersi di rosso. Ad ogni modo il tutto viene contornato da due fattori che portano ad uno scetticismo comprensibile nei confronti dell’inglese. Da un lato il rendimento di Sainz, vicinissimo all’inamovibile Leclerc, dall’altro dalla recente misteriosa lettera anonima recapitata ai giornalisti da un presunto insider di Mercedes che ha parlato di un vero e proprio boicottaggio da parte della Scuderia tedesca nei confronti di Hamilton.