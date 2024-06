Copa America, stasera Colombia-Costa Rica e Paraguay-Brasile: precedenti e dove vedere i match su Sportitalia

Dopo il 2-1 di Panama ai danni degli Stati Uniti e il 5-0 dell’Uruguay sulla Bolivia, questa sera al via anche la seconda giornata del Gruppo D della Copa America 2024, live su Sportitalia dalle 23.30 con Colombia-Costa Rica, con fischio d’inizio fissato per le ore 24 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Lo spettacolo proseguirà anche nella notte, con lo studio delle ore 02.00 che accompagnerà alla seconda sfida del raggruppamento, Paraguay-Brasile, in programma alle ore 03.00, con i Verdeoro che partiranno con i favori del pronostico all’Allegiant Stadium, di Las Vegas. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Colombia-Costa Rica

I precedenti sorridono ai Cafeteros che hanno vinto in 9 occasioni su 11 giocate contro Costa Rica con Los Ticos che hanno superato la Colombia nell’ultimo precedente disputato in Copa America nel 2016.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sanchez, Mina, Mojica; Uribe, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Rafael Borré. Ct: Lorenzo.

COSTA RICA (3-4-2-1): Sequeira; Mitchell, J.P. Vargas, Calvo; Quiros, Brenes, Galo, Lassiter; Aguilera Zamora; Ugalde, Zamora. Ct: Alfaro.

Paraguay-Brasile

Nei dieci confronti tra le due squadre sudamericane, sono solo 5 le vittorie dei Verdeoro, contro i 3 ottenuti da La Albirroja, nelle ultime 10 sfide. Brasile imbattuto dal 2015, con 4 precedenti in Copa America e una sola vittoria dei brasiliani nei tempi regolamentari.

PARAGUAY (4-3-3): Morinigo; Velasquez, Balbuena, Alderete, Espinoza; Villasanti, Cubas, Caballero; Almiron, Arce, Enciso. All. Garnero

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Arana; Bruno Guimaraes, Jao Gomes; Raphina, Paquetà, Rodrygo; Vinicius Junior. All. Dorival Junior