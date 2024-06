Europei, Svizzera-Italia: ricordi recenti amari per gli Azzurri, ma la vittoria elvetica manca da tanto…

È arrivato il momento della verità per l’Italia di Luciano Spalletti. Sabato 29, alle ore 18, gli Azzurri affronteranno la Svizzera in occasione degli ottavi di finale degli Europei: sede dell’evento sarà l’Olympiastadion di Berlino.

Una sfida che rievoca ricordi particolarmente amari agli italiani, come vedremo nel dettaglio. Calafiori e compagni sono arrivati sino a questo punto del torneo non senza soffrire: dopo la vittoria in rimonta all’esordio contro l’Albania, l’Italia ha prima perso con la Spagna per poi trovare la via del pareggio contro la Croazia a pochi istanti dal termine. Un gol, quello di Zaccagni, che è risultato essere decisivo per il passaggio del turno. Gli elvetici, invece, sono approdati agli ottavi da seconda forza del gruppo A: per la Svizzera, 5 i punti totali raccolti, due in meno della Germania capolista.

Sono diversi i precedenti tra Italia e Svizzera e il più recente non evoca bei ricordi alla nostra Nazionale. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato in occasione della fase di qualificazione ai Mondiali in Qatar, nel novembre 2021: davanti ad oltre 45 mila spettatori dell’Olimpico, l’Italia non riuscì ad andare oltre l’1-1. Allo scadere, Jorginho sparò alto un rigore che sarebbe valso il primo posto nel gruppo e l’accesso diretto al Mondiale (sfumato poi ai playoff). Anche la gara che si giocò in Svizzera, a settembre di quell’anno, si chiuse in parità e anche in quell’occasione Jorginho sbagliò un calcio di rigore (0-0 il risultato finale).

Soltanto a giugno del 2021, gli Azzurri avevano travolto gli elvetici durante la fase a gironi dell’ultimo Europeo (3-0 a Roma). Da segnalare, comunque sia, il fatto che l’ultima sconfitta subita dall’Italia contro la Svizzera risale al maggio 1993. Questa volta, partono leggermente favoriti i nostri beniamini: la vittoria dell’Italia pagherebbe su Planetwin365 2,47 volte la posta; su Betclic 2,36 e su Unibet 2,45.

Sicuramente, è ipotizzabile una gara per larghi tratti equilibrata: segnaliamo, in primo luogo, il segno “X” all’intervallo, su Planetwin365 a 1,95; su Unibet 1,88 e su Betclic 1,87. Interessante, da provare in multipla, anche la quota dell’Under 2,5 finale: parliamo di 1,48 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,43 e su WilliamHill 1,44.

Tra i risultati esatti, attenzione all’1-0 in favore dell’Italia: la quota è di 6,31 su Planetwin365; su WilliamHill 6 e su Betclic 5,50. L’ipotesi, invece, che almeno una delle due squadre non riesca ad andare a segno, che si traduce nel “NoGoal”, è quotata su Planetwin365 a 1,74; su Unibet a 1,64 e su Betclic a 1,62.