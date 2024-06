Sinner ha stracciato tutti: nuova classifica

Jannik Sinner, fresco vincitore ad Halle, guarda tutti i suoi colleghi dall’alto non solo nel ranking mondiale

Quattro tornei vinti nel 2024. Primo Major in carriera. Primo titolo sull’erba. Prima volta in cui raggiunge il numero uno della classifica mondiale. Difficile, quasi impossibile anzi, chiedere di più a Jannik Sinner, uno che di fatto sta dominando il circuito per lo meno dallo scorso ottobre, quando iniziò la sua inarrestabile scalata vincendo l’ATP 500 di Pechino. Da lì in avanti il 22enne di San Candido non si è più voltato indietro.

Tanto per riempire il percorso con qualcosa di leggendario, Jannik ha anche trascinato l’Italia alla conquista della Coppa Davis. La seconda nella storia dell’Italtennis. La prima dopo 47 anni di astinenza. Nonostante il serio problema all’anca lamentato nel corso del torneo di Madrid, a fine aprile, l’allievo di Simone Vagnozzi si è rimesso subito in pista disputando un ottimo Roland Garros.

Frenato solo da Carlos Alcaraz in una semifinale che comunque conduceva per due set ad uno, l’azzurro si è preso la vetta del ranking mondiale inaugurando il suo regno – che promette di durare a lungo – vincendo ad Halle il suo primo torneo sul manto erboso. Un ottimo viatico per il grande appuntamento di Wimbledon, prossimo allo start. Ma c’è un altro motivo di soddisfazione per il nuovo idolo degli sportivi italiani.

Sinner ‘Paperone’: le cifre di un 2024 da capogiro

Qualche settimana fa, alla vigilia del Roland Garros, il quotidiano ‘Milano Finanza‘ aveva calcolato i guadagni di Sinner considerando non solo i montepremi dei vari tornei, ma anche le collaborazioni pubblicitarie con le aziende. Da quella con Gucci, di cui è Brand Ambassador, a quella con Lavazza, Fastweb ed altri, si era arrivati a ritenere che l’altoatesino guadagnasse qualcosa come 3 milioni di euro al mese. Niente male per un atleta che aveva già stracciato i precedenti record di entrate limitatamente ai tennisti italiani del passato e del presente.

Scorrendo, sul sito dell’ATP, il ‘prize money‘ – che indica il valore dei guadagni, nell’anno in corso e nella totalità della carriera, dei professionisti della racchetta – emerge un altro dato clamoroso. Sinner comanda anche la classifica dei tennisti che più hanno guadagnato nel corso del 2024.

Jannik, dai montepremi delle varie kermesse a cui ha partecipato quest’anno, ha finora messo in tasca 5,35 milioni di dollari. In questa speciale classifica il secondo, Sascha Zverev, ha guadagnato 4,63 milioni di dollari, seguito da Carlos Alcaraz a 4,56. Novak Djokovic, l’ex primatista del circuito, è fermo a 1,85 milioni. Insomma, il dominio di Sinner si riflette anche sul ricco conto in banca del fenomeno azzurro.