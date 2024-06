Verstappen, terribile incidente sui rally: automobile distrutta

Dopo la gioia per la vittoria nel GP di Barcellona, la paura per la famiglia Verstappen: grave incidente nel rally e automobile distrutta

Anche in questo campionato mondiale di Formula 1, le cose stanno andando a gonfie vele per la Red Bull e per Max Verstappen che continua a fare incetta di vittorie, conservando il primato nella classifica piloti e quello nella classifica costruttori per il proprio team.

Il pilota olandese si sta dimostrando ancora una volta superiori a tutti sebbene a livello tecnico la sua monoposto sia inferiore a quella guidata nella passata stagione e questo gli rende ancora più merito per quanto sta facendo. Nonostante qualche uscita a vuoto, comunque fisiologica, Verstappen è saldamente al comando della classifica e nello scorso GP disputatosi a Barcellona ha ottenuto un nuovo successo.

Adesso, la classifica dice che Verstappen si trova a +69 su Norris secondo e a +71 su Norris terzo, mentre Sainz è ben lontano. Al di là del fatto che manchi ancora molto al termine del campionato mondiale si ha già la sensazione che il pilota olandese possa trionfare ancora una volta.

Tuttavia, la gioia per la vittoria ottenuta nel GP di Barcellona è stata subito trasformata in paura per Verstappen in quanto suo padre Jos stato coinvolto in un incidente durante un rally, facendolo preoccupare tantissimo.

Rally, incidente per Verstappen senior: auto distrutta e ritiro

Mentre Max Verstappen era impegnato nel GP di Barcellona dove ha conquistato un’altra schiacciante vittoria, suo padre Jos Verstappen ha preso parte al Rally di Ypres, ma purtroppo per lui non è stato fortunato quanto il figlio. Verstappen senior, infatti, è stato costretto al ritiro dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente che ha completamente distrutto la sua Skoda Fabia RS Rally2 mentre si trovava in una zona boscosa di Kemmelberg.

Impegnato da tanti anni nel mondo dei motori, Jos Verstappen ha sempre mostrato di avere talento, ma stavolta le cose non sono andate secondo i suoi piani. L’incidente è stato troppo grave per proseguire la corsa ed alla fine il padre di Max ha dovuto alzare bandiera bianca, mentre la gara è stata vinta dal francese Stéphane Lefebvre.

Per fortuna, sia Jos Verstappen che il suo copilota Renaud Jamoul ne sono usciti illesi e ciò ha fatto tirare un sospiro di sollievo al campione della F1, che si è preso un bello spavento dopo il successo conquistato nel GP catalano. Ora il focus della famiglia è tutto puntato sul gp di questo fine settimana in Austria.