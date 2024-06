Colpo di scena Ferrari: Hamilton nega tutto

Il sette volte campione mondiale, Lewis Hamilton, non le manda a dire e nega tutto. Le ultime sul fenomeno britannico

Siamo sempre più prossimi ad assistere a una nuova pagina di storia nella carriera di Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha trascorso undici stagioni di grande successo con la Mercedes, una collaborazione che ha portato alla conquista di numerosi titoli e trionfi indimenticabili. Nonostante un inizio di stagione complicato per il team di Brackley, la Mercedes ha recentemente mostrato segni di miglioramento con due podi consecutivi: Russell in Canada e lo stesso Lewis a Barcellona. Tuttavia, la decisione di Hamilton di passare alla Ferrari era già maturata e definita da mesi.

Proprio recentemente il velocista d’oltremanica ha smentito categoricamente qualsiasi ripensamento sulla sua imminente decisione di lasciare Brackley per unirsi alla Ferrari nella prossima stagione. Le dichiarazioni del sette volte campione del mondo di Formula 1 a riguardo sono state chiare e decisi, senza lasciare spazio a dubbi o incertezze.

Nel suo animo non alberga nessun rimpianto, nessun rimorso. Un approccio, che riecheggia le parole della celebre canzone degli 883, va sottolineato come Hamilton abbia affrontato la sua scelta con lucidità e determinazione, guardando avanti e progettando il proprio futuro senza soffermarsi troppo sui gloriosi fasti di un passato che, a prescindere da tutto, non tornerà.

Quando gli è stato chiesto se avesse avuto dei ripensamenti sulla decisione di lasciare la Mercedes, Hamilton ha risposto, come riportato da ‘Racingnews365’, con fermezza: “No, per niente. Voglio dire, prima di tutto amo la Mercedes. Sono qui da quando avevo tredici anni e sarò per sempre un sostenitore della squadra”.

Nessun rammarico per l’addio, Hamilton di ghiaccio

Parole che riflettono l’affetto e il rispetto che Hamilton ha per il team che lo ha accolto e supportato fin dall’inizio della sua carriera. Ciononostante, la sua dichiarazione evidenzia anche la sua determinazione a guardare avanti e a impegnarsi in nuove sfide con la Ferrari.

Hamilton ha sottolineato di essere fiero delle cose che ha realizzato con la Mercedes e del contributo che ha dato al team. “Quindi – prosegue Hamilton – qualunque sia il percorso e la traiettoria della squadra per il prossimo anno, ad esempio, ci sono cose di cui spero di aver fatto parte e di cui sono orgoglioso di far parte”. Con queste parole nient’affatto scontate, Hamilton ha mostrato la sua dedizione e il suo impegno nel migliorare le prestazioni della Mercedes fino all’ultimo momento, pur sapendo che il suo futuro lo attende altrove.

Non significa che non ci sia dispiacere per la fine di un capitolo importante della sua vita professionale, ma piuttosto va evidenziata la grande capacità e la lucidità del futuro ferrarista nel saper pianificare il domani e affrontare nuove sfide senza essere vincolato dai ricordi del passato. Hamilton ha infine espresso fiducia e ottimismo per il suo proprio avvenire con la Ferrari parlando di “ottimo lavoro”.