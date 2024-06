Argentina-Perù 2-0, Lautaro show: la noche del Toro

È stata la noche del Toro, di nuovo. Leader, trascinatore e capocannoniere, Lautaro Martinez prende un’Argentina senza Messi, acciaccato e a riposo, e la porta ai quarti di Copa America da imbattuta e prima del girone A. A Miami, davanti a 65.000 spettatori, l’Albiceleste incanta anche con le riserve, pur non definendo tale l’attaccante dell’Inter, comunque alla prima da titolare.

Argentina-Perù 2-0

Perù steso 2-0 ed eliminato in un match senza storia ma con un primo tempo bloccato. La magia di Di Maria apre la ripresa: suo il tracciante di prima intenzione che permette a Lautaro di battere Gallese con il cucchiaio. Identico epilogo a 4 dalla fine: un gol di voglia, e un pizzico d’astuzia con qualche polemica che chiude i giochi e cancella anche l’errore dal dischetto di Paredes di un quarto d’ora prima. 4 gol in Copa America per il Toro, 4 come i punti che bastano al Canada per passare da seconda del girone.

Canada-Cile 0-0

Lo scontro con il Cile aveva il sapore di spareggio, ma con David e compagni che a disposizione avevano anche il pareggio. 0-0, basta questo per eliminare la Roja di Alexis Sanchez, che potrebbe anche chiudere così la sua carriera in Nazionale. Argentina e Canada aspetteranno adesso l’epilogo del gruppo B. Giamaica-Venezuela e soprattutto Messico-Ecuador, stabiliranno la prima parte dei quarti di finale.