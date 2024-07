Portogallo, fantasia e dinamismo per accendere le qualità offensive

Due vittorie e una sconfitta ininfluente alla prova dei fatti. Ora il Portogallo sfida la Slovenia agli ottavi di finale per proseguire il cammino in questi Europei. Freschezza agonistica, dinamismo elevato e una qualità tecnica effervescente. In chiave formazione 4231 con Cancelo e Nuno Mendes esterni bassi dell’assetto. Al centro della difesa Pepe e Ruben Dias. In regia Vitinha e Palinha. Sulla trequarti il territorio della qualità, con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Leao pronti ad accendersi alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Di seguito la probabile formazione del Portogallo per la sfida di questa sera:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo.