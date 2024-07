Terremoto in MotoGp: se ne va dopo 20 anni, addio choc

La MotoGp sta vivendo un vero e proprio terremoto, destinato a cambiare i rapporti di forza: è arrivato un addio inaspettato, dopo 20 anni insieme

Le scelte scrivono la storia personale e di uno sport intero, anche in MotoGp. Proprio quando il Mondiale sta entrando nel vivo e tutti i principali piloti hanno l’obiettivo di raggiungere il gradino più alto del podio, il riassetto di alleanze tra scuderie è cambiato per sempre, e c’è ancora una volta di mezzo Marc Marquez.

L’epicentro di questa storia è sempre la Ducati, il team italiano che doveva trovare un nome di punta da affiancare a Francesco Bagnaia. Con grande sorpresa, e anche qualche polemica, la scelta è caduta su Marquez e non su Jorge Martin, che ha deciso dopo poco tempo di passare in Aprilia a partire dal 2025, con tanto di frecciate alla scuderia in rosso.

Tutto bene quel che finisce bene? Non proprio, perché non solo Martin non l’ha presa bene, ma neppure Pramac. Stiamo parlando del team satellite della Ducati, che in questo momento si sta giocando il Mondiale proprio grazie al pilota spagnolo, ma che si aspettava un epilogo ben diverso dalla scuderia madre, tanto da portare alla rottura immediata.

MotoGP, Pramac dice addio a Ducati dopo 20 anni: colpa di Marquez

Dopo la scelta di Marquez per un posto nel team ufficiale Ducati, la reazione del numero uno di Pramac, Paolo Campinoti, è stata emblematica e ha spiegato la successiva presa di posizione e il distacco finale: “Quando c’è stata la scelta di Marquez al posto di Martin ho fatto delle considerazioni diverse”, ha subito iniziato a ‘Sky’.

“Vale a dire che non c’era più bisogno di un ‘Junior team’ e quindi sinceramente non mi sono sentito più parte integrante o fondamentale di questo progetto”, ha spiegato Campinoti. E subito dopo ha chiosato, sottolineando che, dal punto di vista di Pramac, snobbare un pilota come Martin, che ha vinto diverse gare ed è ai vertici del Mondiale, “è sicuramente una scelta che non condividiamo”.

Dopo 20 anni insieme, la scelta di Marquez ha fatto saltare il banco e Pramac ha deciso di iniziare la collaborazione con Yamaha, già annunciata ufficialmente. Adesso per Ducati si apre un nuovo scenario che potrebbe vedere la VR46 di Valentino Rossi gestire le GP25 Ducati, non più affidate a Pramac.