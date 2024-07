Verstappen-Horner, guerra totale: “Ho chiuso”

Ormai è guerra aperta tra Verstappen e Chris Horner. Sembra che non ci sia più nessun rapporto tra di loro, a farne le spese è la Red Bull

Questa è una stagione abbastanza particolare per la Red Bull perché sono in corso alcuni cambiamenti che potrebbero penalizzare la scuderia. L’addio di Adrian Newey rappresenta la fine di un ciclo per la scuderia campione del mondo, soprattutto in vista dei nuovi regolamenti. Le nuove regole partiranno nel 2026 e l’ingegnere britannico potrebbe finire all’Aston Martin, ma è corteggiato anche dalla Ferrari. Di sicuro, la sua assenza sarà un duro colpo per la Red Bull e per Christian Horner.

Anche il futuro di Helmut Marko è in bilico e pone ulteriori punti interrogativi sul destino della Red Bull. Questo significa che Christian Horner dovrà gestire diversi grattacapo, ed uno di questi riguarda lo stesso Max Verstappen. Non sarà facile continuare a vincere, soprattutto se pensiamo che McLaren, Mercedes e Ferrari hanno quasi raggiunto il livello della Red Bull del pilota olandese, nelle ultime gare non più dominante come un tempo.

Come se non bastasse in un quadro già molto articolato, il team principal della Red Bull deve mandare avanti la baracca anche dopo gli attacchi di Jos Verstappen, padre del tre volte campione del Mondo.

Jos Verstappen attacca Horner: “Comportamento infantile”

Il rapporto tra Jos Verstappen e Christian Horner è ai minimi termini da diversi mesi, incrinato da uno scandalo che ha coinvolto il dirigente della Red Bull nel corso della scorsa estate. Il padre del campione del mondo olandese ha più volte discusso con Horner, ma questa volta ha espresso delle opinioni piuttosto pesanti nei confronti del team principal. Jos ha parlato di “comportamento infantile”, fermo restando che tutto è partito dalla Legends Parade.

Secondo quanto dichiarato dal padre di Max, Horner gli avrebbe impedito di partecipare alla parata delle leggende, che comprendeva diversi piloti del passato, come David Coulthard, Johnny Herbert, Gerhard Berger ed Emerson Fittipaldi. Jos Verstappen avrebbe dovuto guidare una Red Bull del 2012 sulla pista di Montecarlo, ma sembra che Christian Horner glielo abbia impedito, ponendo un veto sulla sua presenza all’interno dell’abitacolo della monoposto austriaca.

Jos Verstappen ha attaccato duramente Horner, senza usare mezzi termini ai microfoni di ‘formel1.nl’: “Era prevista anche la presenza di un drone, ma Horner non voleva che venissi inquadrato. Si può essere più infantili? Ho chiuso completamente con lui! Sembra di essere all’asilo. Avrei potuto girare in pista, ma mi sono rifiutato“. Il manager della Red Bull dovrà gestire un’altra gatta da pelare in un’annata già meno semplice del previsto.