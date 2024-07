Copa America, Canada: infortunio alla tibia per Buchanan

Possibile tegola per il Canada e anche per l’Inter. Tajon Buchanan si è infatti infortunato in allenamento con la sua nazionale durante la Copa America. Ecco il comunicato: “Tajon Buchanan ha riportato un infortunio alla parte inferiore della gamba durante la sessione di allenamento di oggi. È stato portato in un ospedale locale per ulteriori valutazioni e cure. Saranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni“.

Copa America, la situazione di Buchanan

Buchanan è stato trasportato in ambulanza all’ospedale in mattinata: club nerazzurro quindi in apprensione per il suo esterno. Secondo TSN, l’umore all’interno della squadra al momento è abbastanza “cupo”: Buchanan si sta sottoponendo alla risonanza magnetica in questi minuti per capire l’entità dell’infortunio, che non sembra di poco conto. Non si sa ancora se il calciatore dovrà essere operato. L’Inter è stata avvisata.