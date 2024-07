Copa America, stasera Brasile-Colombia e Costa Rica-Paraguay: precedenti e dove vedere i match su Sportitalia

Dopo l’1-3 di Panama sulla Bolivia e lo 0-1 tra Stati Uniti e Uruguay, questa sera al via la terza giornata del Gruppo D della Copa America 2024, che completerà il quadro dei quarti di finale, live su Sportitalia dall’2.30 con Brasile-Colombia, con fischio d’inizio fissato per le ore 03.00 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California e Costa Rica-Paraguay, in programma allo stesso orario, con Los Ticos a caccia di un miracolo per superare il turno al Q2 Stadium di Austin. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Brasile-Colombia

Verdeoro contro Cafeteros: 36 i precedenti, 21 vittorie del Brasile, 11 i pareggi e solo i 4 successi della Colombia. In Copa America, invece, 4 i trionfi del Brasile e 2 quelli della Colombia, con la formazione di Dorival Junior obbligata a vincere per superare il turno come prima nel Girone.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimaraes, Joao Gomes; Savinho, Lucas Paquetá, Vinicius Junior; Rodrygo. Ct: Dorival Junior.

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Muñoz, Davinson Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Lerma, Arias; James Rodriguez, Jhon Cordoba, Luis Diaz. Ct: Lorenzo.

Costa Rica-Paraguay

7 i precedenti tra l’Albirroja e La Sele con un bilancio in perfetto equilibrio: 2 vittorie Costa Rica, 3 vittorie Paraguay e 2 pareggi. L’ultimo successo della formazione sudamericana risale a circa 13 anni fa.

COSTA RICA (3-4-1-2): Sequeira; Calvo, Vargas, Mitchell; Quiros, Galo, Aguilera, Lassiter; Madrigal; Campbell, Zamora. Ct: Alfaro.

PARAGUAY (4-3-3): Morinigo; Velázquez, Balbuena, Alderete, Espinoza; Villasanti, Caballero, Bobadilla; Almiron, Arce, Enciso. Ct: Garnero.

Classifica Girone D

Colombia (DR 5:1) 6 punti

Brasile (DR 4:1) 4 punti

Costa Rica (DR 0:3) 1 punti

Paraguay (DR 2:6) 0 punti