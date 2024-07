Da Vettel a Hamilton: Ferrari smascherata

Si stanno sempre più delineando le mosse della Ferrari in vista del campionato mondiale di Formula 1 del 2025

Un’inaspettata svolta nelle dinamiche di squadra per la stagione di Formula 1 dell’anno venturo. È emerso a sorpresa un particolare ulteriore che potrebbe caratterizzare l’esperienza di Lewis Hamilton a Maranello.

In un primo momento, chiunque si sarebbe detto certo che il pilota britannico avrebbe portato con sé i suoi uomini di fiducia che da sempre lo supportano. A quanto pare invece non sarà così. Con un sorprendente colpo di scena è emerso infatti che il sette volte campione del mondo potrebbe lavorare con l’ex ingegnere di pista di Sebastian Vettel, Riccardo Adami, quando si unirà alla Ferrari nel 2025.

Questa notizia smonta le iniziali supposizioni secondo cui Hamilton avrebbe portato con sé il suo fedele ingegnere di pista dalla Mercedes, Peter Bonnington. La decisione di lavorare con Riccardo Adami, ingegnere di pista di Sebastian Vettel durante le sei stagioni complete di quest’ultimo con la Ferrari (2015-2020), sarebbe stata influenzata da una brillante referenza di Vettel stesso. S

Con Hamilton alla Ferrari, spunta un nuovo nome

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di Formula 1 Giuliano Duchessa, Hamilton ha contattato Vettel per avere un’opinione sull’approccio di Adami, ricevendo feedback molto positivi. Questa rivelazione mette fine ai suggerimenti secondo cui Peter Bonnington, l’ingegnere di pista di lunga data di Hamilton alla Mercedes, avrebbe seguito il pilota britannico a Maranello.

Si è scoperto, infatti, che il contratto di Hamilton con la Mercedes include una ‘clausola di no-bracconaggio’ che vieta all’ex campione del mondo di coinvolgere direttamente i suoi attuali colleghi per unirsi a lui in Ferrari.

Peraltro, con l’arrivo di Hamilton, la Ferrari ha già annunciato l’ingaggio di altre due figure chiave della Mercedes, Loic Serra e Jerome D’Ambrosio, che inizieranno a lavorare per la Scuderia da ottobre. Serra sovrintenderà allo sviluppo del telatio, mentre D’Ambrosio dirigerà l’Academy piloti.

Rimane ancora incerto, tuttavia, quando Hamilton potrà iniziare ufficialmente a lavorare con la Ferrari. Non è scontato infatti che i piloti vengano liberati anticipatamente dai loro contratti prima dei Test invernali. Un esempio recente è stato lo stesso Sebastian Vettel che è stato liberato dal suo contratto con la Red Bull per poter provare per la Ferrari a Fiorano già nel novembre 2014, ben due mesi prima di unirsi ufficialmente alla scuderia.

In attesa di unirsi alla Ferrari, Hamilton ha promesso a Toto Wolff una transizione il più agevole possibile. Vedremo a questo punto se la scelta di Riccardo Adami come ingegnere di pista di Lewis sarà confermato.

Ho sentito che Lewis tempo fa ha chiamato Seb per chiedere di Riccardo Adami in prospettiva 2025. Ovviamente il feedback sulle qualità é stato eccellente. Mentre LEC è molto contento con Bryan Bozzi quindi, salvo stranezze, possiamo aspettarci continuità #Formu1a #Corriere — Giuliano Duchessa (@GiulyDuchessa) June 27, 2024

Di certo, per la Ferrari rappresenterebbe una mossa strategica davvero significativa, come quella attuata recentemente per Leclerc che si è affidato a Bryan Bozzi in sostituzione di Xavi Marcos.