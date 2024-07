Tennis, annuncio UFFICIALE: un altro grande nome fuori dalle Olimpiadi

Niente Olimpiadi per un grande nome del tennis mondiale, arriva l’annuncio ufficiale: delusione per i suoi tifosi

Il conto alla rovescia sta per cominciare. Ai Giochi olimpici di Parigi 2024 manca sempre meno, e per i grandi protagonisti è arrivato il momento della resa dei conti: chi vuole partecipare o preferisce invece rinunciare deve deciderlo ora, per non mettere in eccessiva difficoltà gli organizzatori e la propria nazionale. Non sorprende, quindi, che a ridosso di Wimbledon a tirarsi indietro dall’appuntamento olimpico sia stata una delle stelle più attese, comunicando la sua decisione ufficialmente nel classico Media Day.

Non è la prima volta che un big dei due circuiti mondiali del mondo del tennis, ATP e WTA, decide di rinunciare al torneo olimpico. D’altronde, per quanto di grandissimo fascino, le Olimpiadi nel tennis professionistico sono un appuntamento dal peso relativo. Portano pochi punti in classifica, portano poco denaro, in generale non hanno la tradizione e il fascino di un torneo dello Slam.

Anche per questo motivo, ogni anno, arriva puntuale la notizia di una rinuncia importante. E se in Italia, alle Olimpiadi di Tokyo, a far discutere fu il dietrofront dell’attuale numero uno al mondo, Jannik Sinner, stavolta il più clamoroso dei dietrofront arriva dal mondo del tennis femminile: a rinunciare ai Giochi in maniera ufficiale è stata infatti la numero tre del ranking WTA, Aryna Sabalenka.

Sabalenka rinuncia alle Olimpiadi: la giocatrice bielorussa svela il motivo

Reduce da un periodo di discreta difficoltà tra Parigi e il passaggio sull’erba, nel WTA 500 di Berlino la campionessa in carica degli Australian Open si è dovuta ritirare per un problema fisico. Un infortunio non grave ma fastidioso, che potrebbe influenzare anche il suo percorso a Wimbledon. Anche per questo motivo ha deciso di snellire il proprio calendario, rinunciando per questo motivo al torneo olimpico: “Ho preso questa decisione perché la programmazione del mio calendario, con le Olimpiadi, sarebbe stata insostenibile“.

Ai maligni che avevano suggerito che sulla sua scelta potesse pesare anche il fatto che a questi Giochi gli atleti bielorussi, così come i russi, non potranno gareggiare sotto la propria bandiera a causa del conflitto in Ucraina, Sabalenka ha però risposto in maniera netta: “Il motivo principale è solo di natura fisica. Ultimamente ho avuto diversi problemi di salute, il mio corpo è in difficoltà. Devo prendermi cura di me stessa, per questo ho deciso di sacrificare le Olimpiadi“.

Questo non vuol dire che non possa esserci per lei un gradito ritorno però tra quattro anni, ai prossimi Giochi olimpici di Los Angeles, quando la tennista bielorussa avrà 30 anni e, con tutta probabilità, sarà ancora nel pieno della carriera: “Non poter giocare le Olimpiadi è triste, ma non posso prevedere nulla. Spero di poter partecipare alle prossime“.