Verstappen “antisportivo”: bufera in Formula 1

Bufera in Formula 1 attorno a Max Verstappen accusato via social di essere stato antisportivo nell’ultimo GP

A sorpresa, il Gran Premio d’Austria ha visto trionfare la Mercedes che è riuscita a strappare il successo proprio in casa della Red Bull che si aspettava di certo tutt’altro risultato davanti al proprio pubblico.

Grande gioia per George Russell, bravo e fortunato nell’approfittare soprattutto dell’incidente avuto da Max Verstappen a sei giri dalla fine con Lando Norris che gli ha permesso di prendersi il primo posto. Sorride solo a metà, invece, la Ferrari considerato che solo Sainz ha fatto bene chiudendo in terza posizione, mentre Leclerc è arrivato undicesimo dopo essersi fermato quattro volte ai box.

Un GP davvero intenso quello disputato su suolo austriaco che, però, sta facendo molto discutere proprio a causa dell’incidente tra Verstappen e Norris che ha fatto scoppiare tante polemiche. Il pilota britannico, infatti, ha attaccato pubblicamente quello olandese, affermando come sia stato “stupido e scorretto” per averlo chiuso in quel modo per ben tre volte, non facendo niente per evitarlo.

Come era prevedibile, le dichiarazioni di Norris sono subito diventate virali ed attorno a Verstappen è scoppiata una vera e propria bufera via social, tanto che il pilota olandese è stato tacciato di essere antisportivo e non solo per quanto accaduto domenica in Austria.

Formula 1, bufera su Verstappen: le accuse sono pesanti

Nonostante non sia riuscito a strappare il primo posto, Max Verstappen riesce a mettere in ombra gli altri piloti anche quando finisce fuori dal podio. Il pilota olandese è stato protagonista suo malgrado di un incidente con Lando Norris che ha rovinato la sua gara ed anche quella del pilota britannico che, diversamente da lui, è stato costretto al ritiro.

Al termine della corsa, Norris ha fatto esplodere la propria rabbia nei confronti di Verstappen, attaccando il pilota olandese e definendolo stupido e scorretto per aver causato l’incidente. Secondo il pilota britannico, Verstappen ha violato le regole, sottolineando come per ben tre volte l’olandese gli sia andato addosso, chiudendolo in maniera scorretta e rovinando la sua gara.

Verstappen ha voluto respingere le accuse di Norris, affermando invece come sia stato il pilota britannico ad essere aggressivo, tuffandosi troppo tardi e difendendo il suo operato durante la gara. Via social, però, in tanti si sono schierati contro l’olandese che è stato definito antisportivo ed imprevedibile non solo per quanto accaduto durante il GP austriaco.



Dominatore della Formula 1 nell’ultimo anno e mezzo, oltre ad aver conquistato tanti nuovi fan, Verstappen si è fatto anche tanti nemici e quanto scritto via social su di lui lo conferma. Ad ogni modo, il pilota olandese non si farà certo abbattere dagli attacchi social e continuerà a tirare dritto per la sua strada, correndo nel modo che lui ritiene più congeniale.