Basket, trasferimento congelato: il cestista deve affrontare il processo

Sembrava tutto fatto, ma il trasferimento è stato congelato: il cestista deve prima affrontare un processo importante

Non si può ancora parlare di trattativa saltata definitivamente, ma al momento l’operazione è stata congelata. Anche nel mondo del basket, come spesso capita nel calcio, in sede di mercato tutto può accadere, e fino al momento delle firme ogni operazione può saltare, anche in maniera improvvisa. Stavolta, però, a portare a una brusca frenata non è stata una motivazione di carattere economico, bensì di altra natura: il cestista in questione dovrà affrontare prima affrontare un importante processo.

E pensare che da giorni si parla, nel mondo del basket, del trasferimento in questione. Un po’ per il valore delle squadre coinvolte, e dello stesso giocatore, un po’ per la trattativa laboriosa che ha portato, pochi giorni fa, a un punto di svolta. Di fatto, l’affare è stato dato per concluso da più parti, soprattutto tra i media spagnoli.

Per un club come il Barcellona, reduce da una stagione con “zero tituli” dopo tre annate impreziosite da almeno un trionfo (rispettivamente la Coppa del Re nel 2020/21, nel 2021/22 e il campionato sia nel 2020/21 che nel 2022/23), una scossa positiva all’ambiente potrebbe infatti arrivare soprattutto dal mercato, visto e considerato i problemi che attanagliano il club per quanto riguarda le infrastrutture. A quanto pare, per poter dare il benvenuto al proprio nuovo campione, bisognerà però aspettare ancora un po’ di tempo. Il problema da risolvere potrebbe infatti non essere di poco conto.

Basket, frena la trattativa con il Barcellona: la motivazione è clamorosa

Negli scorsi giorni si era parlato con insistenza di un’operazione che avrebbe potuto rappresentare un primo grande colpo per il Barcellona. Sembrava essere stato trovato l’accordo per Dylan Osetkowski, 27enne ala forte/centro dell’Unicaja Malaga, chiamato a sostituire dal prossimo anno Oscar da Silva all’interno della squadra blaugrana.

A quanto pare la dirigenza catalana si sarebbe infatti decisa a pagare la clausola di 750mila euro presente nel contratto del cestista, convinto da un ricco accordo biennale con opzione per un altro anno. Insomma, l’operazione sembrava essere stata definita in ogni dettaglio, ma proprio quando tutti attendevano la chiusura, è arrivata la frenata inaspettata.

Come riferito da ‘Sur’, Osetkowski deve infatti affrontare un procedimento disciplinare per una questione extra-sportiva. In particolare, l’episodio che lo ha coinvolto sembrerebbe avvenuto prima della Final Four della Champions League di basket disputata lo scorso aprile.

Per il momento non si può parlare quindi di trattativa saltata ma, come riferito dal ‘Mundo Deportivo’, l’ostacolo in questione potrebbe risultare più alto del previsto. L’affare è stato quindi congelato in attesa del processo. Qualora le cose dovessero dilungarsi, è chiaro che l’operazione potrebbe però saltare definitivamente.