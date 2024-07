Gravissima perdita nello sport italiano: lutto terribile, piangono tutti

Lutto terribile nel mondo dello sport italiano che subisce l’ennesima grave perdita: i tifosi restano sconvolti

Un nuovo e terribile lutto si è abbattuto sul mondo dello sport italiano che si ritrova a dover piangere per l’ennesima volta per la scomparsa di una figura di rilievo.

A versare lacrime in particolare sono il mondo del basket e nello specifico della New Basket Brindisi che con una dolente nota pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale che ha reso nota la scomparsa di Tullio Marino, capostipite della famiglia Marino e padre del presidente Fernando Marino, oltre che nonno del general manager Tullio Marco.

Un colpo al cuore durissimo per tutta la New Basket Brindisi ed i suoi tifosi. Come raccontato dal club nella nota, il capostipite della famiglia Marino si è sempre contraddistinto in campo imprenditoriale, mostrando grande supporto ad iniziative di carattere sia sportivo che sociale ed è per questo motivo che la sua è una perdita gravissima per tutto lo sport italiano.

New Basket Brindisi in lutto: addio all’icona Tullio Marino

L’annuncio da parte del New Basket Brindisi è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La morte di Tullio Marino, da sempre legato al club, lascia un vuoto che sarà difficilmente colmabile in particolare per i parenti.

Come scritto dal New Basket Brindisi nel suo triste comunicato, Tullio Marino si è sempre contraddistinto “per la competenza, il garbo, la disponibilità e l’altruismo” mostrati durante la sua lunga carriera imprenditoriale. Il capostipite della famiglia Marino, inoltre, è sempre stato di supporto a varie iniziative di carattere sportivo e sociale e la cosa lo ha reso famoso in tutta Brindisi e non solo, facendosi amare e rispettare da tutti.

Anch’egli appassionato di pallacanestro che ha segnato la sua vita – prosegue la società su Instagram – Tullio Marino ha legato in maniera indissolubile la propria famiglia a questo sport ed ora sia il figlio Fernando che il nipote Tullio Marco, rispettivamente presidente e general manager del club, cercheranno di portare avanti con onore i suoi ideali.

Tanti i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia Marino per questa grave perdita che ha scosso il mondo del basket locale e non solo, tra cui quello dei rivali della Dinamo Basket Brindisi. In un post pubblicato sui propri canali social, la società ha fatto le proprie condoglianze alla famiglia, unendosi al suo dolore e a quello dei tifosi