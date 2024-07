Terremoto Leclerc: la batosta è pesantissima

È momento nero quello di Charles Leclerc dopo il GP di Austria: adesso la batosta per il pilota della Ferrari è davvero dura da digerire

Sembra passata una vita da quel 26 maggio 2024, una data che pareva poter segnare una svolta nella stagione della Ferrari e di Charles Leclerc. La vittoria del GP di Monaco, invece, pare aver spinto il talento del Cavallino Rampante in una spirale di eventi negativi con una serie di disastri inanellati uno dietro l’altro.

Sono stati aspramente criticati gli upgrades che non hanno portato risultati positivi a Barcellona, una settimana fa. E se non vi fosse stato il duello-scontro tra Verstappen e Norris, adesso non si starebbe narrando nemmeno del terzo posto di Sainz alle spalle di Russell e Piastri nell’ultimo GP. Al ‘Red Bull Ring’ Leclerc ha chiuso in undicesima posizione, dopo la disastrosa partenza ed i quattro pit stop forzati durante l’arco della corsa. Pare un’altra stagione rispetto a poco più di un mese fa. Avevano festeggiato insieme, su quel podio tanto atteso, con un dolcissimo spumante in quel di Montecarlo.

La maledizione del GP di casa disintegrata dopo il weekend perfetto e le ambizioni rinvigorite dalla solidissima prestazione della sua SF-24. Ma adesso Frederic Vasseur e Charles Leclerc devono fare i conti con un periodo tragico, decisamente buio, per il numero 16 della ‘Rossa’. Una spirale di eventi sfortunati, di errori inattesi, che sembrano poter compromettere il cammino del ‘predestinato’ che adesso è lontanissimo in classifica da Verstappen.

Ferrari, allarme Leclerc: Vasseur spiazza tutti

Norris ha preso il suo posto all’inseguimento del pilota olandese che, tra polemiche ed un comportamento in pista ai limiti, è riuscito al di là dei 10 secondi di penalità ad incrementare ulteriormente il suo vantaggio nella corsa al Mondiale piloti. Sul momento della Ferrari e soprattutto di Leclerc è intervenuto proprio il Team Principal Frederic Vasseur che ha avvertito tutti, lanciando un preoccupante allarme che riguarda il momento del talento monegasco.

Ed i fan di Leclerc, stavolta, non possono non essere preoccupati dopo le sventure collezione anche nel GP d’Austria. “È stato un weekend complicato per Charles, fin dall’inizio. A volte si entra in una spirale negativa, è vero. Si commette un errore in qualifica, parti a metà gruppo e si è maggiormente esposti ad incidenti in gara. Così vanno le cose, adesso dobbiamo analizzare cosa è accaduto”, ha detto Vasseur ai microfoni di ‘Sky Deutschland’.

Il Team Principal ha analizzato gli errori della Ferrari nel corso del fine settimana in terra austriaca, a partire da quello che ha commesso il pilota monegasco in qualifica nel Q3. Da lì, tutto è andato nella maniera sbagliata. “Abbiamo perso delle opportunità durante il weekend, vedendo il risultato alla fine è molto frustrante”. Ora la testa è tutta a Silverstone, con Leclerc chiamato ad un pronto riscatto per chiudere il periodo negativo e tornare a far sognare i tifosi della Ferrari.