Ufficiale: Miranda è un calciatore del Bologna

Juan Miranda è ufficialmente un calciatore del Bologna. Ecco il comunicato del club felsineo: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del difensore Juan Miranda.

Nato a Olivares (Spagna), Juan Miranda è un difensore classe 2000. Cresciuto nelle giovanili del Real Betis, a 14 anni si trasferisce nel vivaio del Barcellona, Club col quale fa il suo esordio in prima squadra nel 2018, stagione in cui colleziona 4 presenze, vincendo Campionato e Supercoppa .

La stagione 2019-2020 lo vede in Bundesliga in prestito allo Schalke04. Successivamente, nel campionato 2020-2021, torna in prestito al Real Betis che lo acquista definitvamente nel 2021, con la squadra spagnola conquista la Coppa del Re nalla stagione 2021-2022 segnando il rigore decisivo del 5-4 contro il Valencia .

In Nazionale, Juan Miranda ha rappresentato la Spagna in diverse categorie giovanili, nel 2017 con la selezione Under 17 ha vinto il Campionato Europeo e una medaglia d’argento ai Mondiali. Con la maglia dell’Under-19 ha vinto il Campionato Europeo 2019 e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ha anche fatto parte della selezione spagnola Under-21, guadagnandosi l’attenzione dei selezionatori della nazionale maggiore con la quale ha all’attivo una presenza e un gol messo a segno contro la Lituania.

Da luglio 2024 arriva in rossoblù a titolo definitivo”.