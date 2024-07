Ultim’ora Verstappen, annuncio ufficiale: confermata la clausola

Max Verstappen può davvero lasciare la Red Bull, ora è ufficiale: ecco l’annuncio che non lascia spazio all’interpretazione

La stagione 2024 di Formula 1 va avanti regalando tante emozioni e diversi spunti interessanti in ogni weekend. A tenere banco tra appassionati ed addetti ai lavori, tuttavia, non vi sono soltanto le vicende di pista bensì anche temi legati al prossimo futuro. Su tutti, ovviamente, il mercato piloti. Basti pensare che uno dei principali protagonisti è il tre volte campione del mondo Max Verstappen.

Reduce da tre titoli consecutivi, il 26enne olandese si è confermato l’uomo da battere anche in questo inizio di stagione, in cui ha inanellato sette vittorie su undici gare fin qui andate in scena. Alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, il suo vantaggio sul secondo classificato – Lando Norris – ammonta a ben 81 punti.

Senza timore di essere smentiti, possiamo affermare che Max ad un passo dall’aggiudicarsi il quarto sigillo in carriera, agganciando Sebastian Vettel ed Alain Prost nella speciale graduatoria dei piloti più vincenti di tutti i tempi.

Marko conferma: Verstappen può lasciare la Red Bull

Verstappen-Red Bull continua, dunque, ad essere un binomio inarrestabile. Ma, come si suole dire in questi casi, “non è oro tutto quello che luccica”. Perché da qualche mese, il rapporto tra il pilota olandese e i vertici della compagine anglo-austriaca si è parecchio raffreddato, complici diverse vicissitudini interne al team che non sono piaciute allo stesso Verstappen e a suo padre Jos (che peraltro ha litigato col team principal Christian Horner).

Tanto che, clamorosamente, Max potrebbe lasciare la Scuderia campione del mondo per proseguire la sua carriera altrove. Dove? Probabilmente alla Mercedes, dove andrebbe a prendersi il prestigioso sedile lasciato vuoto da Lewis Hamilton, il quale presto si trasferirà a Maranello per iniziare una nuova avventura tra le fila della Ferrari. Ma non è questo il punto. Il vero tema è: come può Verstappen lasciare la Red Bull se ha firmato un ricco contratto valido fino alla fine del 2028?

La risposta è molto semplice. All’interno dell’accordo firmato dal pilota con il team vi è una clausola rescissoria che gli permetterebbe di divorziare dalla Red Bull qualora il superconsulente del team Helmut Marko – una delle figure più vicine a Max, nonché in rotta di collisione con Horner – dovesse lasciare la Scuderia.

A confermarlo è stato proprio l’esperto manager austriaco durante l’ultimo weekend in Austria, parlando del suo futuro e facendo riferimento, in un’intervista, ad una “clausola d’uscita” per Max. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.