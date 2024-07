Che gioia per Schumacher: è successo davvero

Incredibile gioia per Michael Schumacher: l’ex pilota tedesco ne è stato protagonista, è successo ormai diversi anni fa. Tifosi commossi dopo il ricordo

Michael Schumacher nel corso della sua carriera da sportivo ha raccolto tante gioie. Parliamo probabilmente del più grande pilota di tutti i tempi. Il sette volte campione del mondo se n’è tolte di soddisfazioni prima del grave incidente che oltre dieci anni fa ha cambiato la sua vita. A dire il vero poco sappiamo delle sue condizioni attuali, ma di certo non è più quello di un tempo.

Una situazione molto delicata che spinge spesso i tifosi a ripensare a lui attraverso le sue imprese sportive. In tanti hanno seguito le sorti del tedesco, ed è anche naturale quando si è davanti probabilmente al migliore di tutti i tempi della disciplina. Non passa giorno senza che qualche fan chieda di lui, nella speranza di ricevere qualche notizia positiva sul suo stato di salute. Intanto c’è spazio per i ricordi.

Amarcord Schumacher, il ricordo che fa gioire tutti

Come noto la famiglia Schumacher è da sempre una dinastia molto legata al mondo dei motori. Non solo Michael ma anche suo figlio Mick ora o il fratello Ralf ai suoi tempi. Proprio a quest’ultimo capitava spesso di “incrociare” il destino in pista con il sette volte campione. I due sono sempre stati molto uniti, sebbene appartenessero a scuderie diverse.

Proprio in questi giorni, precisamente il 1 luglio, si è celebrato un anniversario speciale per la famiglia Schumacher. Bisogna tornare indietro di 23 anni, precisamente al 2001, quando si correva il Gran Premio di Francia, sul circuito di Magny-Cours. Fu un giorno speciale quello per Schumi e suo fratello. Infatti arrivarono rispettivamente primo e secondo nel suddetto GP. Michael con la sua Ferrari vinse la corsa, mentre la seconda piazza andò a Ralf che correva con la Williams. E terzo arrivò Ruben Barrichello anche lui pilota della “Rossa”.

#OnThisDay in 2001. Michael Schumacher (Ferrari F2001) beat brother Ralf Schumacher (Williams-BMW-FW23) by 10 sec in winning the French Grand Prix at Magny-Cours. Rubens Barrichello finished 3rd in the other Ferrari.https://t.co/mCp7OwjNbf © Motorsport Images #F1 pic.twitter.com/jAt6NB1hdX — Formula 1 On This Day 🏁 (@Formula1_OTD) July 1, 2024

Fu una domenica speciale per Schumacher, la sua famiglia e la sua scuderia. Probabilmente il miglior podio possibile, quello che sognava ad ogni Gran Premio. La pagina “Formula 1 On This Day” su “X” ha ricordato l’avvenimento per la gioia dei tifosi. Segno di come Schumi non sia mai stato dimenticato. Inoltre, quella fu la cinquantesima vittoria per Michael e la prima pole position per Ralf. No, non fu un fine settimana come gli altri.