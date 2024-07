Decisione clamorosa: è bufera su lady Sinner

Anna Kalinskaya, compagna di Jannik Sinner, ha preso una decisione clamorosa che l’ha fatta finire nella bufera: ecco cosa è successo

Mentre Jannik Sinner continua a conquistare successi importanti a destra e a manca, la sua compagna Anna Kalinskaya non vuole essere da meno e sta lavorando in maniera intensa per arrivare sui livelli del proprio ragazzo.

I due hanno di fatto annunciato di avere una relazione il mese scorso e pochi giorni fa sono stati immortalati in una prima foto insieme con un fan che li ha sorpresi in quel di Wimbledon. Essere la compagna dell’attuale numero 1 al mondo ti porta inevitabilmente ad essere ancor di più sotto i riflettori ed è per questo che la Kalinskaya cerca ora di essere di massimo supporto per Jannik.

Tuttavia, nelle ultime ore la Kalinskaya è finita in una vera e propria bufera soprattutto in patria dopo aver deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici. La tennista russa, invitata dal CIO assieme ad altri atleti e tennisti russi e bielorussi a prendere parte alle Olimpiadi di Parigi come figure neutrali, ha declinato l’invito poiché non ha alcuna intenzione di tradire il suo paese rinunciando nel portare la bandiera russa.

Niente Olimpiadi per Anna Kalinskaya: rifiutato l’invito del Cio

Anna Kalinskaya ha deciso che non prenderà parte alle prossime Olimpiadi che si terranno a fine mese in quel di Parigi. La compagna di Jannik Sinner, che invece nella capitale francese ci sarà eccome, ha rifiutato l’invito da parte del CIO di prendere parte ai Giochi Olimpici in ‘abiti’ neutrali, opponendosi al dover rinunciare alla bandiera della Russia, vietata dal Comitato Internazionale Olimpico a causa delle note vicende di cronaca.

La tennista russa è fortemente legata al proprio paese e la decisione lo conferma, ma allo stesso tempo è una scelta che l’ha fatta finire dritta nella bufera mediatica. La decisione di lady Sinner ha infatti generato non poche polemiche.

Diversamente dalla Kalinskaya, invece, non ha intenzione di perdersi un evento così importante Danil Medvedev che ha detto sì all’invito del CIO. Il tennista di 28 anni originario di Mosca sarà regolarmente in campo in quel di Parigi e punta a portare a casa la medaglia d’oro. Oltre a Medvedev, altri atleti russi e bielorussi hanno deciso di partecipare ai Giochi Olimpici come Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider e Mirra Andreeva.

A dire no oltre alla Kalinskaya, invece, sono stati i tennisti Andrey Rublev e Karen Khachanov per quanto riguarda gli uomini e Daria Kasatkina e Liudmila Samsonova per quanto riguarda le donne.