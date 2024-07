Inter, ecco il primo colpo: in arrivo Martinez dal Genoa

Primo colpo di mercato oneroso per l’Inter, che come noto ormai da diverso tempo si porta avanti con i lavori e chiude l’operazione Josep Martinez con il Genoa. L’estremo difensore spagnolo prenderà con il tempo il posto di Sommer, ma intanto vivrà la prossima stagione convivendo con lo svizzero e studiando le richieste tattiche di Simone Inzaghi.

I contatti con il Grifone non si chiudono certamente qui, ma proseguiranno sottotraccia nell’attesa di avere completato qualche operazione in uscita che possa consentire ai Campioni d’Italia di sferrare l’assalto a Gudmundsson (nonostante le smentite di Marotta), che per stessa ammissione del Presidente rossoblu Zangrillo è un profilo decisamente apprezzato dal management dei milanesi.

Oltre all’operazione Martinez, con l’inizio di luglio divengono ufficiali anche le operazioni a zero che l’Inter già da tempo aveva instradato: Taremi arricchirà il roster degli attaccanti mentre c’è curiosità rispetto alla maniera con la quale Simone Inzaghi deciderà di utilizzare Zielinski. Il polacco ha la duttilità per ricoprire tutti i ruoli della mediana, e potrebbe rivelarsi con il tempo molto più di una semplice alternativa ai titolarissimi.