Pedullà: “La Juventus fissa il prezzo per Chiesa”

La situazione tra Federico Chiesa e la Juventus deve risolversi rapidamente. Ecco perché i bianconeri avrebbero fissato il prezzo dell’esterno ex Fiorentina a 20 milioni più bonus. La richiesta è pervenuta alla Roma, società tra le più interessate all’acquisto dell’azzurro su richiesta di Daniele De Rossi. E ne frattempo l’agente di Federico, Fali Ramadani, nei giorni scorsi è stato a Roma.

Tra la Juve e Chiesa ormai non ci sono margini per ricucire. Il contratto in scadenza nel 2025 impone ai bianconeri di cedere il figlio d’arte in questa sessione. I soldi verranno poi reinvestiti probabilmente sull’acquisto dell’altro grande obiettivo: Koopmeiners.