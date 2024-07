Sinner è stato beccato: il video svela tutto

Il campione altoatesino, che ieri ha giocato il derby fratricida con Matteo Berrettini, si rilassa con l’amico-rivale: il video fa entusiasmare i tifosi

Uno ha fatto innamorare i tifosi italiani proprio nel magico teatro dell’All England Club. L’altro è indicato da tutti come uno dei favoriti alla vittoria finale. Il 3 luglio del 2024 Matteo Berrettini e Jannik Sinner si sono ritrovati di fronte l’uno contro l’altro in uno scontro fratricida che se per certi versi ha monopolizzato l’attenzione di tutti gli sportivi italiani, di contro ha decreto l’eliminazione certa di uno dei due contendenti.

Crudele, a dir poco, il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon. Il romano era chiamato ad una vera e propria impresa, ed ha provato a giocarsi le sue carte sulla superficie preferita, quell’erba sulla quale si trasforma. Il leader della classifica mondiale era invece chiamato a rispettare il pronostico in una sfida che va ben al di là delle difficoltà che un ‘qualsiasi’ numero 59 del ranking (tale è l’attuale posizionamento di Berrettini in graduatoria) avrebbe potuto causargli.

I due tennisti più amati dagli sportivi azzurri si sono ritrovati di fronte per la seconda volta in carriera. La prima, abbastanza recente, è datata 9 agosto 2023, nei sedicesimi di finale del Canada Open. Vinse Jannik, all’epoca ancora numero 7 del ranking mondiale, che regolò l’allora allievo di Vincenzo Santopadre con un relativamente comodo 6-4 6-3.

Sull’erba le cose non sono andate troppo diversamente al netto delle speranze di Berrettini. Ma come hanno vissuto la vigilia del derby i due tennisti? In rete è spuntato un video divenuto subito virale.

Sinner gioca a calcio con Berrettini: tifosi impazziti

Legati da un rapporto di profonda stima rinsaldatosi negli anni sia grazie al tifo e al sostegno di Matteo nelle imprese di Jannik in Davis, sia nei messaggi di affetto e vicinanza dell’altoatesino nel periodo più buio del 28enne ex numero 6 del mondo, i due hanno deciso di condividere almeno parte delle ore precedenti il match.

Eccoli, i due tennisti, intenti a palleggiare con un pallone da calcio assieme al ‘terzo incomodo’ Flavio Cobolli, noto appassionato dello sport nazionale per antonomasia e tifosissimo della Roma. Berrettini e Sinner si destreggiano alla grande anche coi piedi, come appare evidente dall’abilità tecnica mostrata in uno degli Instagram Reels più popolari dell’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICA FANARI (@federicafanari)

“Eh cavolo, Jannik ha il tocco anche con il pallone‘, sottolinea uno dei tifosi presenti. “Ha un controllo di palla migliore di almeno sei titolari della nazionale italiana di calcio“, aggiunge sarcasticamente ed ironicamente un altro. Allora è proprio vero: il nativo di San Candido è stato baciato dal talento non solo quando si tratta di usare la racchetta…