Terribile lutto per lo sport italiano: muore ad appena 23 anni

Momenti tristi e drammatici per lo sport italiano. La società ha annunciato la scomparsa dell’atleta 23enne dopo una lunga malattia

Una vera e propria tragedia quella che ha colpito tutta la comunità di Pistoia. La notizia della morte ha sconvolto tutti i tifosi e lasciato senza parole un’intera popolazione.

Giornata triste per la città italiana che ha dato l’ultimo saluta all’atleta, morta nel weekend a seguito di una brutta malattia. I messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia sono arrivati da tantissime personalità con gli addetti ai lavori che hanno mostrato il loro dolore per questa notizia davvero terribile, che ha colpito lo sport italiano.

In tantissimi, sui social, hanno inoltre ricordato con un messaggio o una foto la ragazza che, domenica 30 giugno, è volata in cielo. Si tratta di Benedetta Giovanelli, giovane sportiva che si dedicava anche all’attività di volontariato nel proprio paese. A Pistoia si piange per la sua scomparsa ed anche la società di pallavolo in cui ha militato le ha dedicato un messaggio importante.

Lutto nello sport italiano: giovane atleta muore a 23 anni

La squadra Pistoia Volley La Fenice ha ricordato con affetto la studentessa universitaria ed ex pallavolista Benedetta Giovannelli. La ragazza, di 23 anni, è morta a seguito di una grave malattia. Adesso in tanti ricordano con affetto la giovane che in passato aveva militato proprio con la squadra di pallavolo di Pistoia. Il club in una nota ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia. “Ci uniamo al dolore per la prematura perdita di Benedetta. La ricordiamo con una foto dei bei tempi passati insieme, quando era ancora una nostra atleta. Riposa in pace”.

Studentessa universitaria, Benedetta Giovannelli dopo il diploma al liceo classico aveva deciso di proseguire gli studi nella città di Firenze. In passato era stata anche volontaria per la Fondazione MAiC Onlus. Da sempre appassionata di sport, aveva giocato a dei buon livelli a pallavolo proprio tra le file della squadra Pistoia Volley La Fenice salvo poi lasciare per continuare gli studi. In tanti, in queste ore, l’hanno ricordata con affetto e in tutta la città c’è tanta tristezza per la sua scomparsa.

Alla famiglia Giovannelli e a tutte le persone che le volevano bene vanno le condoglianze di tutta la redazione. L’ultimo saluto a Benedetta si è tenuto martedì 2 luglio presso la chiesa della Vergine.