Djokovic commuove tutti: ha rischiato grosso

Cosa è accaduto a Novak Djokovic. Il campione serbo ha svelato un retroscena davvero emozionante dopo l’ultimo match

Quando si parla di Wimbledon non si può non pensare ad un fuoriclasse come Novak Djokovic. L’ex numero 1 al mondo, tra i tennisti più forti e vincenti di tutti i tempi, è alla caccia del record di Roger Federer. Finora ha conquistato 7 titoli sull’erba inglese e punta ad eguagliare gli otto ottenuti dallo svizzero.

Djokovic ha cominciato con il piede giusto la sua avventura a Wimbledon 2024, cercando di cancellare sia le delusioni degli ultimi mesi quanto la sconfitta subita lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz che ancora pesa. Il serbo ha sconfitto nel primo turno il ceco Kopriva in maniera agevole, per poi superare anche il giovane britannico Fearnley, non senza difficoltà con un set concesso al rivale.

In attesa del terzo turno che vedrà Nole sfidare l’australiano Alexei Popyrin, Nole ha svelato cosa è accaduto prima del torneo. Intervistato da Ivan Ljubicic, il serbo ha ammesso di aver trascorso un periodo decisamente negativo.

Djokovic svela tutto, retroscena emozionante

Novak Djokovic partecipa a Wimbledon in seguito a un’operazione al ginocchio destro per rimarginare la lesione al menisco subita durante il Roland Garros. Lo stop del serbo sarebbe dovuto essere più lungo, così da consentirgli quantomeno di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi.

Nole, da atleta competitivo qual è, ha deciso di fare il possibile per prendere parte anche a Wimbledon, accelerando il più possibile il periodo di recupero. Il campione di Belgrado non ha nascosto l’emozione per questa piccola impresa personale: “Dopo l’intervento non pensavo a Wimbledon, ero preoccupato perché fino a 3 giorni prima non potevo mettere peso sulla gamba destra. Non sapevo cosa fare, non avevo provato molti colpi. Ma Wimbledon è Wimbledon…Se non fosse stato così prestigioso non averi spinto tanto per rientrare”.

Non è al meglio, Nole, ma ha voluto esserci a tutti i costi e quella fasciatura rigida sul ginocchio sta proprio lì a ricordare le difficoltà del periodo appena trascorso. A proposito di emozioni, Djokovic era presente sugli spalti del Centrale di Wimbledon per applaudire il collega Andy Murray che, dopo la sconfitta nel match di doppio contro gli australiani Peers e Hijikata, ha dato l’addio definitivo allo Slam londinese. Nole è anche presente, insieme a Federer e Nadal, nel video tributo di commiato al campione scozzese.