Formula 1, “come Schumacher”: l’annuncio spiazza i tifosi

È emerso un paragone che ha fatto discutere nelle scorse ore: come Michael Schumacher, l’annuncio lascia di stucco i tifosi dell’ex ferrarista

Per anni Michael Schumacher è stato e sarà il termine di paragone assoluto in Formula 1. D’altronde, un pilota in grado di vincere sette titoli mondiali è merce rara: lo sa bene l’unico in grado di pareggiare questo straordinario record. Ma c’è qualcuno che per certi versi viene oggi paragonato al ‘Kaiser’.

Si parla ovviamente di Max Verstappen, il dominatore incontrastato della Formula uno da tre anni a questa parte, con altrettanti mondiali in tasca ed un quarto nemmeno troppo lontano. Il figlio di Jos, con cui Michael aveva un rapporto di amicizia, è destinato a fare grandi cose. Lo sta continuando a fare con la Red Bull, in futuro non è da escludere che il suo percorso si sposti in direzione Brackley con la Mercedes e Toto Wolff che lo stanno corteggiando da tempo. Ma Max è cresciuto nel segno di Schumi, lui bambino come Mick, che sognava di diventare un pilota di fama mondiale.

È successo e adesso al di là delle vittorie vi sono alcuni fattori che accomunano il talento olandese a quello del tedesco. Generazioni differenti, vetture assai diverse ed una Formula 1 che ha provato ad evolversi, non sempre in maniera felice ed efficace. Nelle scorse ore sono arrivate delle dichiarazioni che hanno decisamente stupito, a maggior ragione dopo le enormi polemiche del ‘Red Bull Ring’ scaturite in seguito al discutibile comportamento in pista di Verstappen nei confronti di Norris.

Verstappen da brividi: “Intimidisce come Schumacher”

L’ex pilota Johnny Herbert ha svolto il ruolo di Commissario nel GP d’Austria e ha voluto una manciata di ore fa spiegare la sua versione di quanto accaduto in pista, dopo il contatto in Curva 3 tra Norris e lo stesso Verstappen che ha scatenato un oceano di polemiche specialmente dopo il ritiro dell’inglese per foratura.

“Avevamo ufficializzato da poco la penalità di 5 secondi per Norris per violazione dei track limits e abbiamo notato le due ruote forate”, ha detto Herbert a ‘Coinpoker.com’. Si è discusso a lungo di come la penalità di 10 secondi inflitta a Verstappen potesse essere stata una decisione troppo morbida per quanto mostrato dal pilota della Red Bull in manovre decisamente audaci, se non azzardate. “In McLaren volevano una sanzione più dura, ma a Verstappen abbiamo dato la massima penalità possibile seguendo alla lettera il regolamento. Se causi un incidente o costringi un pilota a finire fuori pista la sanzione massima è di dieci secondi”.

Herbert ha poi fatto un curioso parallelo, nella capacità di Max di duellare nei testa a testa che gli ricorda i grandi piloti del passato: su tutti Michael Schumacher ma non soltanto. “Max lo ha sempre fatto, guidando al limite del regolamento se non oltre, ha forzato le regole non scritte tra piloti. Lottare con lui è difficile, ti intimidisce come facevano Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton”.

L’ex pilota ha poi concluso il suo discorso sottolineando come Norris abbia fatto bene a non muoversi. Herbert ha quindi ribadito come era da tempo che non emergeva questo lato di Max, “ma è davvero riconducibile a Schumacher. Michael è stato compagno di Jos che ha insegnato al figlio tutto ciò che sapeva”. Un cerchio perfetto che si chiude, nelle parole di Herbert: da una leggenda indiscussa a chi ha tutte le carte in regola, da qui a qualche anno, per diventarla.