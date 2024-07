Lotta tra Bari e Cesena per Mangraviti del Brescia, ci prova anche il Frosinone

Il mercato della Serie B entra nel vivo, e si sa che la competitività nella cadetteria è così ampia che anche le neopromosse coltivino ambizione di alta classifica.

Succede quindi che tanto il Bari, nobile ferita che prova a rilanciarsi, quanto il Cesena, rampante neopromossa, siano in lotta per assicurarsi Massimiliano Mangraviti dal Brescia, una sicurezza per la categoria: 26 anni, solido difensore, affidabile, 27 presenze e con solo 1 ammonizione nella scorsa stagione, con contratto in scadenza nel 2026.

La discussione con il Brescia procede per entrambi, con Cellino che vorrebbe la cessione a titolo definitivo per una cifra poco oltre il milione, e i due club che vorrebbero l’obbligo di riscatto in presenza di alcune condizioni, probabilmente in caso di salvezza.

C’è anche il Frosinone che pure ha avuto contatti, ma si tiene più defilato e non ha ulteriormente approfondito al momento.