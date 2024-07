Olimpiadi a rischio, arriva l’annuncio UFFICIALE

Tra meno di un mese è in programma la cerimonia di apertura dei giochi olimpici 2024 a Parigi ma alcuni tifosi temevano una cancellazione

Da ormai tre anni, ovvero da quando sono finite le ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, svoltesi però nel 2021, c’è enorme attesa per questa nuova edizione dei Giochi. In questa estate del 2024 è infatti in programma una nuova edizione delle Olimpiadi estive che tornano in Europa perché in quel di Parigi. La cerimonia iniziale di questi giochi è in programma per il prossimo 26 luglio nella capitale francese.

Nelle ultime ore però, sui social e non solo, si stanno rincorrendo una serie di notizie molto preoccupanti che hanno creato parecchia agitazione tra gli appassionati di sport e tutti i tifosi desiderosi di assistere ai Giochi Olimpici nelle prossime settimane. Si tratta di una voce rilanciata da numerosi media secondo la quale sarebbe a rischio questa edizione 2024 delle Olimpiadi con la cancellazione.

Il motivo per cui le prossime Olimpiadi avrebbero rischiato il rinvio o la cancellazione è da ricercarsi nella situazione politica francese con l’allarme relativo ad una eventuale “guerra civile” lanciato dal presidente Emmanuel Macron in caso di vittoria dell’estrema destra nelle prossime elezioni.

Il CIO nega tutto: “Cancellazione Giochi? Solo disinformazione, siamo impazienti di iniziare”

Naturalmente però si tratta solamente di fake news che mirano soltanto a creare scalpore e paura tra la gente. A confermarlo è stato lo stesso CIO (Comito Olimpico Internazionale) con una nota ufficiale diramata per riportare la calma tra gli appassionati di sport.

Questo il messaggio contenuto nella nota ufficiale: “Tutto fa ovviamente solo parte della campagna di disinformazione in corso contro la Francia, il CIO, il suo presidente e i Giochi Olimpici. Non ha alcuna base fattuale. Il presidente del CIO e l’intero movimento olimpico sono impazienti di assistere ai magnifici Giochi di Parigi 2024, a partire dalla cerimonia di apertura del 26 luglio”.

I tifosi possono quindi tornare a dormire sonni tranquilli dopo aver letto questo messaggio dell’organo ufficiale che si occupa ogni quattro anni dell’organizzazione delle varie edizioni dei Giochi Olimpici. Un bel sospiro di sollievo per tutti quelli che temevano il peggio e che ora possono tornare a contare i giorni e le ore che ci separano da quel 26 luglio, giorno nel quale ci sarà la cerimonia di apertura e la partenza ufficiale di Parigi 2024.