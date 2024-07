Copa America, Colombia-Panama: il terzo quarto di finale

Dopo aver impressionato nella fase a gironi della Copa America la Colombia cerca conferme nel terzo quarto di finale. I ragazzi di Nestor Lorenzo affronteranno la sorpresa della competizione Panama in un match da non sottovalutare ma nel quale i Cafeteros si presentano da grandi favoriti.

Copa America, la preview della gara

Una formazione quella Colombiana che poggia le sue basi sulla classe di James Rodriguez che con 3 assist ha illuminato in questa competizione. La spinta di Munoz sulla destra rappresenta poi una vera e propria arma che fin quì ha fatto la differenza. Chi si è visto poco è Luis “Lucho” Diaz. L’esterno del Liverpool ha segnato solo su rigore e anche contro il Brasile non ha brillato. Dall’altra parte Panama dopo aver perso contro un Uruguay più forte ha saputo battere gli Stati Uniti padroni di casa per poi bissare con un netto 3-1 contro la Bolivia. La punta Fajardo e gli esterni Murillo e BlackMan sono gli uomini che fin quì hanno più impressionato. Ma Los Canaleros non vogliono smettere di sognare. La sfida tra Colombia e Panama la potrete seguire ovviamente quì su Sportitalia….

Colombia, le parole di Nestor Lorenzo e John Arias

Ecco le parole del ct colombiano: “Non conosco la tattica del loro allenatore per il quarto di finale. Se ci aspetteranno o ci attaccheranno, è una cosa che scopriremo durante la prima metà della partita. Ma la cosa difficile di questa partita è che hanno mostrato di saper fare un po tutto: il blocco arretrato difende bene e nelle transizioni diventa una squadra pericolosa. James giocherà, la squadra ha bisogno di lui. La Colombia deve mettere in campo il miglior undici possibile e pensare alla partita con l’obiettivo di vincere. Non possiamo pensare alla partita successiva rischiando di non essere seri e responsabili. Quindi si James sarà in campo contro Panama”.

Così ha parlato poi John Arias: “Siamo arrivati fin qui passo dopo passo e siamo consapevoli delle nostre virtù e dei nostri punti di forza, uno dei quali è la modestia. Sappiamo che la partita contro Panama sarà dura e complessa, e che loro hanno tutti i meriti per essere arrivati fino ai quarti di finale. Sono un avversario che merita tutto il nostro rispetto“.

Panama, le parole di Christiansen e Farina

Ecco le parole del ct di Panama: “Per quanto riguarda la Colombia, ovviamente, la qualità non è in discussione. Sappiamo che sono grandi giocatori che giocano in buoni campionati e che competono per obiettivi importanti. Forse in alcune partite hanno giocato con meno pressione; per esempio, nella partita con il Brasile sono andati alla morte, forse per cercare di evitare l’Uruguay e poi giocare contro di noi. Ma abbiamo analizzato le altre partite del girone che hanno giocato. Abbiamo visto che se approfittiamo dei piccoli errori che la Colombia può commettere, avremo le nostre possibilità. Tuttavia, allo stesso tempo, dobbiamo essere molto concentrati ed efficaci in difesa e in attacco“.

Così ha parlato poi Farina: “Beh, credo che il feedback che abbiamo ricevuto durante la settimana, in questi giorni, sia stato positivo, personalmente, e anche il gruppo l’ha recepito in modo positivo per motivarsi e fare bene le cose. Credo che l’affiatamento che abbiamo in questo momento sia fondamentale e ci aiuterà molto in questa partita. Abbiamo lavorato molto sulle palle inattive. Sappiamo che la Colombia è una squadra solida in area di rigore; dobbiamo essere molto concentrati, al cento per cento, in partita per 90 minuti per riuscire a limitarli“.

Le probabili formazioni del quarto di Copa America

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Machado, Sanchez, Cuesta, Munoz; Rios, Castano; Arias, Rodriguez, Diaz; Cordoba. CT: Nestor Lorenzo

PANAMA (4-1-4-1): Mosquera; Davis, Farina, Cordoba, Murillo; Martinez; Barcenas, Harvey, Carrasquilla Alcazar, Blackman; Fajardo Nelson. CT: Christiansen.