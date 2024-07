Juventus, il calciomercato entra nel vivo: la chiave è Chiesa

La Juventus spera di velocizzare i tempi d’uscita di Chiesa: i soldi per Koopmeiners potrebbero arrivare dall’addio dell’attaccante azzurro. Chiesa ha il contratto in scadenza al 2025 e alcune traiettorie di mercato ancora da sviluppare bene.

Juventus, le idee di Thiago Motta

Thiago Motta ritiene Chiesa sacrificabile, il giocatore senza una considerazione centrale preferisce cambiare aria: bisogna capire ora se la Roma vorrà avanzare con convinzione sulla pista di mercato o se vorrà temporeggiare ancora, dando la possibilità di rientrare in bagarre alcune squadre straniere. Il Bayern Monaco è rimasto vigile su Chiesa al pari delle inglesi, il Manchester United sarebbe anche tra i club graditi al calciatore. Ma la Roma gli offrirebbe un ruolo di prim’ordine, una centralità e un calore che a questo punto della carriera potrebbero farlo svoltare. Giuntoli resta in attesa ma non troppo, perché vuole fare presto per Koopmeiners e e non solo: Thiago Motta domani è atteso a Torino, lunedì sosterrà le visite mediche insieme al suo staff e mercoledì sarà pronto per dare il via ufficialmente alla nuova avventura juventina. Le aspettative sono alte, ma il tecnico sembra molto convinto di poter fare bene sin dall’inizio.

Giovanni Albanese