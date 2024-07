Lutto terribile nel mondo dello sport: addio ad un pezzo di storia

Un lutto davvero terribile ha colpito il mondo dello sport nostrano che è costretto a dire addio ad un altro pezzo della sua storia

Continua ad essere molto amaro il 2024 per il mondo dello sport italiano che prosegue a perdere pezzi: negli ultimi giorni un nuovo terribile lutto lo ha scosso.

Stavolta ad essere colpito è stato uno sport di cui si parla meno rispetto ad altri, ovvero il Pattinaggio Corsa. Tale disciplina, regolamentato a livello internazionale dalla World Skate, si disputa o su strada o su pista dove gli atleti corrono contro il tempo e contro gli avversari, sia in singola che a squadra, su pattini di linea.

E proprio questo sport che in Italia pure sta avendo una interessante crescita, si ritrova a piangere oggi una delle sue pietre miliari ovvero Massimo Panini. L’atleta era una delle figure di spicco dell’ASD Invicta Skate e nel 2013 aveva fondato la sezione corsa per le ruote di linea dopo aver fondato le sezioni hockey di pista, hockey in line e Pattinaggio. La sua morte è stata un vero e proprio shock per tutti gli appassionati.

Lutto nel Pattinaggio Corsa: scompare l’icona Massimo Panini.

Atleta ed allenatore con una passione immensa per il Pattinaggio Corsa, Massimo Panini era considerata una vera e propria icona all’interno dell’ASD Invicta Skate e di questo sport in generale. Una passione in cui Panini credeva fortemente e cercava di trasmettere ogni giorno alle generazioni più giovani per far avvicinare più gente possibile ad uno sport di cui nel nostro paese se ne parla forse un po’ troppo poco.

Nel 2013, Panini aveva fondato la sezione corsa per le ruote di linea dopo quelle dedicate all’hockey di pista, all’hockey inline e di Pattinaggio, mostrando in maniera concreta quanto fosse legato a questo mondo. Proprio questa grande passione, però, gli è stata fatale poiché l’atleta è deceduto mentre gareggiava a seguito di una brutta caduta dalla quale non si è più ripreso.

Oltre all’ASD Invicta Skate, anche la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio verso i familiari e gli amici di Panini per questa tragica perdita. In una nota pubblicata sul proprio sito, la Federazione ha fatto sapere di aver appreso con “rammarico e tristezza” la notizia della morte di Panini, sottolineando anch’essa la grande passione che contraddistingueva uno come lui.

Di Panini resterà impresso in particolare il terzo posto conquistato nel 2017 alla 24 ore di Le Mans e la FISR ha voluto ricordare proprio questo avvenimento nel proprio comunicato, omaggiando al meglio una figura che mancherà tantissimo agli appassionati.