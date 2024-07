L’Al Ittihad, uno dei principali club della Saudi Pro League, è nel caos.

Dopo lo stop all’arrivo di Stefano Pioli e del difensore ex Bologna Arthur Theate, sono arrivate le dimissioni del Presidente. Ma non è finita perché potrebbero esserci ulteriori conseguenze che porterebbero all’addio del DS ex Barcellona Ramon Planes.