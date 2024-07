Sganciata la bomba contro Sinner: non c’è alcun dubbio

Prima di scendere in campo per il match di ottavi di finale a Wimbledon, Jannik Sinner incassa un colpo inaspettato

“Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Abbiamo iniziato a comunicare quest’anno, ma non vi dirò i dettagli“. Con queste parole, nel bel mezzo del Roland Garros, Jannik Sinnerha ufficializzato alla stampa la sua relazione con Anna Kalinskaya, la 25enne tennista russa numero 18 del ranking mondiale WTA.

Un’ammissione, quella di Jannik, che ha lasciato sul momento di stucco un po’ tutti. Innanzitutto perché la confessione non è arrivata al termine di un pressing asfissiante da parte della stampa, forse già in partenza rassegnata alla grande riservatezza del campione azzurro. E poi perché la rivelazione del tennista è stata seguita dalla conferma della diretta interessata. Che non si è nascosta dietro un segreto che ormai non era più tale.

“Se stiamo insieme sarò felice di andare a fare il tifo, soprattutto se ho del tempo libero. È piovuto nella prima metà della giornata – aveva parlato del giorno in cui Sinner ha disputato il suo match di esordio a Parigi contro Eubanks, ndr – quindi si è presentata l’opportunità di assistere alla partita“, ebbe modo di dire la moscovita non nascondendo la sua relazione amorosa con il di lì a poco nuovo numero uno del mondo.

Maria Braccini rompe il silenzio: messaggio a Sinner ?

Da lì in avanti, una serie di piccoli grandi indizi social sulla serietà della liason, con tanto di dediche romantiche della tennista al fidanzato, come quando scrisse ‘Parigi città dell’amore‘ come didascalia ad una foto della Torre Eiffel postata sul suo profilo. Apriti cielo. Ma non per quello che riguarda il gossip della stampa. A qualcuno tali dimostrazioni reciproche d’amore non sono proprio andate giù.

Nessuno sa con esattezza quanto sia durata la love story Sinner e Maria Braccini, la 23enne influencer e modella protagonista di una relazione tenuta gelosamente segreta da ambo i protagonisti. Certo è che, al di là dei motivi – sconosciuti ai più – che hanno portato ad una rottura del fidanzamento, la ragazza non deve aver gradito troppo la naturalezza con la quale Jannik ha comunicato al mondo intero la novità della sua vita privata.

A giudicare dal post su Instagram di Maria, tali sospetti sembrano essere confermati. Soprattutto nel passo in cui la modella dice “Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre”. Una frase laconica preceduta da un’altra forse ancor più significativa. “Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate“.

Ovviamente chi è in attesa di ascoltare la replica di Sinner, molto probabilmente vedrà disattesa la sua speranza.