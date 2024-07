Sinner, finalmente deciso il grande giorno: tutta Italia lo aspetta da mesi

Sinner, i tifosi azzurri non stanno nella pelle: il gran giorno sta per arrivare, l’attesa è parsa loro interminabile

Tre anni fa, di questi tempi, Jannik Sinner non era sul tetto del mondo. E non era neanche nelle grazie dei tifosi italiani, a dirla tutta, avendo da poco annunciato la sua volontà di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Decisione che era stata a lungo contestata e che aveva poi fatto il paio, due anni più tardi, con il forfait alla fase a gironi della Coppa Davis.

Scelte che, in buona sostanza, avevano dato il là agli haters per polemizzare un altro po’ sulla sua presunta non italianità e sul suo, anch’esso campato in aria, scarso attaccamento alla maglia azzurra. I successi che ha collezionato nel tempo, per fortuna, hanno cancellato ciò che è stato e riacceso, soprattutto, l’entusiasmo del popolo del tennis del Bel Paese. E infatti, adesso, tutti muoiono dalla voglia di scoprire se il campione altoatesino riuscirà ad aggiungere una medaglia al suo palmares e a “riscattarsi” una volta per tutte da quel ritiro che gli costò caro e amaro.

Sinner sarà, manco a dirlo, l’osservato speciale del battaglione azzurro che a fine luglio spiccherà il volo per la Francia, allo scopo di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le entry list ufficiali dell’evento sono state pubblicate nelle scorse ore e, insieme ad esse, è stata resa nota anche la data del grande giorno. Quello che i tifosi, per inciso, aspettano con impazienza da quando Jannik ha annunciato che il suo prossimo obiettivo, una volta archiviati gli Australian Open, sarebbe stato proprio l’oro olimpico.

Sinner, è questa la data da cerchiare in rosso: ci siamo quasi

A che data alludiamo? Semplice: quella in cui si provvederà ad effettuare i sorteggi dei tabelloni principali delle Olimpiadi d’Oltralpe. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il 25 luglio: la cerimonia avrà inizio alle ore 11 e scopriremo solo allora, quindi, contro quali titani dovrà vedersela il portacolori più amato e osannato del momento.

I tennisti in campo saranno complessivamente 184, parte dei quali si presenteranno in coppia per rappresentare le 41 nazioni che duelleranno ai piedi della Tour Eiffel, nella stessa cornice che di recente ha ospitato il Roland Garros poi vinto da Carlos Alcaraz.

I 16 tandem del tabellone di doppio misto saranno resi pubblici 24 ore prima del sorteggio del tabellone, e dunque il 24 luglio. I campioni in gara si alleneranno su 6 diversi campi, mentre si giocherà su 12 rettangoli, compresi lo Chatrier ed il Lenglen, entrambi dotati di tetto. Ci siamo, dunque: la magia delle Olimpiadi è già nell’aria.